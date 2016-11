Ehkäisevän päihdetyön viikkoa vietetään 7.-13. marraskuuta. Viikon teemana on päihteidenkäytön puheeksiotto.

Osana viikon ohjelmaa Juvan kunnan perusturva tarjoaa juvalaisille ilmaisen alkoholismia käsittelevän teatteriesityksen nimeltään Juhlan jälkeen. Ilmainen iltanäytös on Kukkokoulun liikuntasalissa 8. marraskuuta kello 18. Kyseisenä päivänä kello 10-17 kunnan yrittäjien toimitilassa Juvantie 11 on avoinna PopUp-tila, josta on saatavilla tietoa päihteistä ja päihteiden puheeksiotosta.

Teoriassa puheeksiotto on yksinkertaista ja helppoa, mutta käytännössä ei. Yhteiskunnassamme alkoholinkäyttö mielletään henkilökohtaiseksi asiaksi. Puheeksiottamista vaikeuttaa kulttuurimme, jossa puhuminen mielletään hopeaksi ja vaikeneminen kullaksi.

Ristiriitoja ei tule pelätä. Meidän jokaisen oikeus ja velvollisuus on huolehtia lähimmäisestämme niin kuin itsestämme. Käytännössä tämä tarkoittaa toisen ihmisen moralisoinnista vapaata kohtaamista. Kohdatessamme toisen ihmisen kohtaamme itse asiassa itsemme. Tuolloin voimme kysyä: voisinko minä olla se joka huolehtisi? Voisinko minä olla se joka kysyisi?

Ehkäisevää päihdetyötä säätelee vuonna 2015 voimaan tullut Ehkäisevän päihdetyön laki. Laki painottaa paikallisten toimijoiden yhteistyön merkitystä päihdeongelmien ennaltaehkäisyssä.

Perinteisen palvelujärjestelmän rinnalla toimijoita ovat järjestöt, seurakunnat ja yritykset. Yhteistyön tavoitteena on lisätä ihmisten osallisuutta.

Viikkoteemaa hyödyntäen esitän kysymyksen: mitä mieltä olette alkoholin myymisestä velaksi? Voimassa oleva alkoholilaki mahdollistaa alkoholin ostamisen luottokortilla.

Nykyhallitus on muuttamassa myyntiä sääntelevää alkoholilakia. Lausuntokierroksella oleva lakiesitys mahdollistaisi teoriassa, että alkoholia voisi myydä yön ja aamuyön varhaisina tunteina laskulle.

Elinkeinoharjoittajalle palvelun nopeutuminen tarkoittaisi parempaa myyntitulosta. Palvelun nopeutumisesta ainakin näennäisesti hyötyisivät myös asiakkaat. Mahdollinen muutos on selkeästi ristiriitainen peilattaessa sitä ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelmaan. Päihteiden saatavuus on ohjelmassa linjattu yhdeksi keskeiseksi käyttöä sääteleväksi tekijäksi.

Tilastot kertovat osan suomalaisista olevan kohtuukäyttäjiä ja pienen osan ongelmakäyttäjiä. Tilastot antavat määrällistä tietoa alkoholinkulutuksesta ja sen haitoista.

Tilastojen tuottamaa tietoa ei tule vähätellä, koska tiedon tulisi ohjata päihdepolitiikkaa. Tieto ja totuus alkoholista ei ole koskaan ainoastaan numeraalista, vaan inhimillistä.

Inhimillisestä ja tiedollisesta näkökulmasta asiaa teemaviikolla käsitellään Juvan yläkoulussa, jossa oppilaat pohtivat päihteidenkäytön puheeksiottoa erilaisin tehtävin. Ikäihmisille suunnattua päihdetietoutta jaetaan Juvakodilla vanhusten kohtaamispaikassa 8. marraskuuta kello 9.30-10.30.

Teemaviikko tarjoaa juvalaisille päihdetietoutta ikää katsomatta. Juvalaiset, kysykää! Se kannattaa. Puhukaa! Se kannattaa.

Tuulikki Lajunen

Vs. sosiaalityöntekijä

Juvan kunta