Sampola täytti 30 vuotta – synttäreillä riitti vilskettä

Liikuntatoimen järjestämillä Sampolan 30-vuotissynttäreillä riitti perjantaina vilskettä.

Väkeä kävi vesiliikuntakeskuksessa päivän aikana noin 260 henkeä.

Paikalle houkutti erityisesti edulliset liikuntatarjoukset ja kahvitarjoilu.

Liikunnanohjaaja Samuli Tuikkanen oli Sampolassa päivän ajan vetämässä vesijumppia ja tapaamassa kuntalaisia.

Tuikkanen piti perjantaina muun muassa uutta, aikuisväelle suunnattua vesijumppaa, Aqua Attackia.

Aqua Attack pohjautuu kamppailulajeihin ja fyysisesti haastavampi, kuin muut Sampolassa pyörivät vesijumpat.

– Aqua Attack on profiloitu erityisesti työssäkäyville. Ryhmä alkaa pyörimään keskiviikkoisin kello 16.30, Tuikkanen kertoi.

Sampolan synttäreillä oli esittäytymässä myös kahvion ja lipunmyynnin uusi yrittäjä Jarmo Suonsalo.

Palveluiden pyörittäminen siirtyi Suonsalon Samrest Oy:n vastuulle tiistaina, marraskuun ensimmäisenä päivänä.

Varausjärjestelmien ja perustoiminnan haltuun ottamisen jälkeen Suonsalolla on tarkoitus ryhtyä kehittämään Sampolan kahvion toimintaa.

– Ainakin kahvion valikoimaan on lähiaikoina tulossa muutoksia. Ajatuksia on myös kokouspalveluiden kehittämisestä ja tarjoiluiden yhdistämisestä niihin , Suonsalo sanoi.

Suonsalo muistuttaa, että Sampolan kahvila on kahvila muiden joukossa, eikä pelkkä vesiliikuntakeskuksen oheispalvelu.

– Tämä toimii hyvänä kohtaamispaikkana ihmisille.