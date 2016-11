Jukka Tikka: Paikallislehdet ovat tärkeitä lukijoille ja lehtiyhtiöille

Median myllerrys jatkuu. Digitalisoinnin tuomat muutokset, mainoseuroja vievät uudet toimijat Google ja Facebook etunenässä, yleinen kehno taloustilanne ja laskevat levikit ovat panneet lehtitalot tarkistamaan toimintojaan.

Myös Juvan Lehteä julkaisevassa ESV-Paikallismedioiden emoyhtiössä Länsi-Savo -konsernissa.

– Ilmiö ei koske pelkästään Suomea, muistuttaa konsernin hallituksen puheenjohtaja Jukka Tikka.

Viime vuodet eivät ole olleet helppoja. Kustannussäästöjen etsiminen, yt-neuvottelut ja muut rankat matolääkkeet ovat olleet välttämättömiä toimenpiteitä, mutta niillä on kuitenkin rajansa.

Ehdottomasti tarvitaan elpymistä tulopuolella, Tikka sanoo.

– Monissa tapauksissa on tuottojen laskeva käyrä tasaantunut, mutta varsinaisesta noususta ei voida vielä puhua, hän arvioi.

Itäisessä Suomessa taloustilannetta on lisäksi heikentänyt Venäjän kaupan ja turismin merkittävä väheneminen. Se on vaikuttanut Tikan mukaan suoraan sanomalehtien tulokseen. Korvaavaa toimintaa ei ole helppo löytää.

– Media elää käsi kädessä kansantalouden kehityksen kanssa. Paljon riippuu siitä.

Sanoma- ja paikallislehdet ovat kehittäneet digiversioitaan ja lisänneet palveluitaan.

Ihmisten kiinnostus paikallisiin uutisiin ei ole vähentynyt, mutta julkaisijoiden suurena huolena on digitaalisten sisältöjen kaupallistaminen.

Digin tuomat eurot ovat vielä vähäiset.

– Liiketoiminnallisesti printtilehtien merkitys on yhä ratkaisevan suuri ja digipuolen osuus on varsin marginaalinen.

Lehdistön asema on sinänsä Tikan mukaan edelleen vahva ja keskeinen.

– Sanomalehdet toimivat vielä pitkään, Tikka sanoo.

Ratkaisevaa on lehden sisältö. Lukijan on löydettävä lehdestä häntä kiinnostavaa aineistoa myös lehtiuudistusten jälkeen.

– Ei pidä unohtaa maakuntalehtien paikallisten sisältöjen kehittämistä.

Länsi-Savo -konserni julkaisee viittä maakuntalehteä, yhtä aluelehteä ja yhdeksää paikallislehteä – Juvan Lehti niistä yksi.

Paikallislehdet ovat selvinneet median muutoksessa monia muita lehtiä vähäisemmin takaiskuin.

Tässäkin auttaa aito paikallisuus.

Tilaajat ovat uskollisia paikallislehdelle, joka kertoo oman kotiseudun asioista, tapahtumista ja henkilöistä kaikista tarkimmin.

– Paikallislehtien tulevaisuus näyttää suotuisalta. Jokaisella ihmisellä on juurensa ja kotipaikkansa. Paikallislehti on erittäin kompakti väline, joka kertoo oleellisen informaation, mitä paikkakunnalla tapahtuu. Lehti on ikäänkuin oman alueen kasvot.

Paikallislehdet ovat tärkeitä paitsi oman alueen lukijoille, myös poismuuttaneille ja vapaa-ajan asukkaille. Mutta tärkeitä ne ovat myös lehtiyhtiölle.

– Paikallislehdet ovat Länsi-Savo -konsernille on erittäin tärkeitä. Niiden merkitys on konsernille keskeinen, Tikka sanoo.

– Yhdeksän lehteä ovat merkittävä kokonaisuus. Maantieteellisesti paikallislehdet sijoittuvat käytännössä samalle alueelle kuin maakuntalehtemme.

Paikallislehtien omistajana Länsi-Savo on maan kolmanneksi suurin lehtiketju. Suurempia ovat Keskisuomalainen Oyj ja Alma Media Oyj.

Tikka jäi eläkkeelle yli 30 jatkuneesta työstään Länsi-Savo-konsernissa toista vuotta sitten, mutta seuraa lehtiä ja yhtiön kehitystä hallituksen puheenjohtajana edelleen tarkasti.

Entinen työhuonekin on vielä käytössä yhtiön toimitalossa Kirjalassa Mikkelissä

– Luen päivittäin omat lehdet ja Helsingin Sanomat. Aikakauslehtiä luen, ja muita maakuntalehtiä vähintään plärään läpi toimituksen kahvihuoneessa.

– Lukeminen on ollut mieluisa harrastus lapsuudesta asti. Ensimmäisen kerran luin kolmivuotiaana sarjakuvaa Etelä-Saimaasta. Lehdet Tikka sanoo lukevansa painettuina.

Vain mökillä hän tarttuu tablettiin ja lukee uutiset digitaalisesta näköislehdestä.

– En myöskään ole Facebookissa enkä aio mennä. Kysymyksessä on myös ajankäyttöön liittyvä valinta. Sosiaalisen median kehitystä on toki kuitenkin seurattava.

Median käyttöön kuuluu myös tv:n katsominen.

– Katson laatuelokuvia ja -sarjoja. Ja Mies ja alaston ase -elokuvat katson aina.

Jukka Tikka tunnetaan kulttuurin ystävänä.

Hän on toiminut Mikkelin musiikkijuhlien järjestelyissä hallituksen puheenjohtajana vuodesta 1992 lähtien.

Muihin harrastuksiin kuuluu kirjallisuus, erityisesti venäläiset klassikot ja varsinkin Gogolin teokset. Tv:ssä alkanut BBC.n sarja Sota ja rauha vetää Tikan ruudun ääreen.

Kirjat Tikka lukee perinteiseen tapaan paperille painettuna.

– Tabletin mukana tuli Juhani Ahon Papin rouva, mutta sen kokemuksen jälkeen en ole lukenut muita e-kirjoja.

Tikka tiedetään myös vuorille suuntautuvista matkoista. Kaveriporukalla tehtävät matkat alkoivat Kilimanjarolta Tansaniasta.

Vuosien myötä kohteet ovat madaltuneet ja tavanomaistuneet, mutta Vuoriveljet tekee matkan edelleen joka toinen vuosi.

– Viimeinen kohde varmaankin on Tyynessä valtameressä sijaitseva Tuvalu. Sen ”huippu” on 4–5 metriä korkea, jonne viimeisillä voimillamme kiipeämme, Tikka veistelee.

Juttu on julkaistu 20. lokakuuta 2016 Juvan Lehden 60-vuotisjuhlalehdessä. Koko lehti löytyy myös sähköisenä näköislehtenä Juvan Lehden verkkosivuilta osoitteessa juvanlehti.fi