Juvan Kirja Oy lopettaa vuoden vaihteeseen mennessä

Juvan kirjakaupan toiminta on nykyisten yrittäjien, Marke Lipsasen ja Terhi Penttisen toimesta loppumassa lähikuukausien aikana.

Tavaraa hyllyiltä löytyy vielä, mutta päätös on tehty ja loppuunmyynti käynnistynyt. Ovet sulkeutuvat näillä näkymin vuoden taitteen jälkeen.

– Parempia vuosia on jo jonkin aikaa odoteltu, joten päätimme, että eiköhän tämä ole osaltamme tässä, Penttinen kertoo.

Penttisen mukaan kaupankäynnin kehitys on ollut alavireistä vuoden 2008 talouden notkahduksesta saakka.

Lama-aika ja alan muut muutokset ovat laittaneet kivijalkaliikkeet koville.

Kustantajien käytänteet ovat muuttuneet ja verkkokaupat yleistyneet.

Penttisen mukaan pitkään oli käytössä malli, jossa kustantaja toimitti isosta kirjavalikoimasta esittelyversiot liikkeille.

Laskua kirjoista alkoi kertyä vasta, kun ensimmäinen kappale oli myyty.

– Se mahdollisti monipuolisemman valikoiman pitämisen. Nyt kun kaikki kirjat joudutaan ostamaan sisään, ei pienillä liikkeillä ole mahdollisuutta samaan.

Kirjoista otetaan nykyään myös pienempiä painoksia. Se vaikuttaa kirjojen saatavuuteen.

– Pienet liikkeet jäävät usein jonon hännillä, eikä välttämättä pystytä toimittamaan tavaraa vaikka ottajia olisi.

Verkkokaupat on heijastunut kivijalkamyyntiin voimakkaasti.

Penttisen mukaan haasteena on se, että suuret ketjut myyvät kirjoja verkossa pienillä katteilla. Pitkässä juoksussa kehitys voi johtaa siihen, että toimijoiden määrä vähenee ja myynti keskittyy pienemmän joukon käsiin.

– Verkkokaupat ovat laittaneet pystyyn eräänlaisen pudotuspelin. Kivijalkaliikkeiden käyttäminen olisi erittäin tärkeää, vain siten ne pysyvät lähellä.

Juvalla kirjakauppatoimintaa on harjoitettu vuosikymmeniä.

Nykyinen Penttisen ja Lipsasen yritys, Juvan Kirja Oy, on toiminut vuodesta 2007 lähtien.

Kirjojen lisäksi kaupassa on myyty pitkään toimisto- ja askartelutarvikkeita, sekä luontaistuotteita.

Yritys oli keväästä saakka myynnissä yrityspörssissä, mutta kaupaksi se ei tuona aikana mennyt.

Yrittäjien mukaan toiminnasta voisi lohkoa myös pienempiä osia jollekin.

Esimerkiksi luontoistuotteiden myynnin Juvan Kirjan kaksikko näkisi mielellään jatkuvan paikkakunnalla.

Liikehuoneistokin on kaupan.