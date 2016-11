Lahjakas veskari Kilpeläinen haluaa tehdä pitkän uran

Liigamaalivahti Eero Kilpeläisen kausi jääkiekon korkeimmalla sarjatasolla on hyvässä vauhdissa. Syyskuussa alkanut liigakausi on kiireistä aikaa.

– Kiekkokausi etenee sen mukaan, että harjoituksista ja peleistä vapaata on vain sunnuntai, ja se päivä on perheen kanssa vietettävää aikaa.

Kilpeläinen on syntynyt Juvalla, jossa vanhemmat ja sukua yhä asuu. Hän myöntää, että hektisen elämän vuoksi Juvalla pääsee käymää liian harvoin, tosin kyllä vierailut ja yhteydenpito on säännöllisiä.

– Se on varma, että jouluksi tulemme Juvalle, ja pyrimme käymään siellä aiemminkin.

Kilpeläinen pelaa kuopiolaisessa KalPassa, ja asuinpaikka on Kuopio. Perheeseen kuuluu vaimo ja pieni tytär.

Eero Kilpeläinen pelaa kuopiolaisessa KalPassa ainakin tämän kauden. Ensi kaudellekin hänellä on optio.

Kiekkopiireissä Kilpeläinen tunnetaan lahjakkaana maalivahtina. Tällä kaudella hänen otteensa liigapeleissä ovat olleet hyvät.

Kilpeläinen on 31-vuotias ja uskoo, että hyvässä tapauksessa kiekkouraa on vielä jäljellä useita vuosi.

Jos hän kestää terveenä ja paikat pysyvät kunnossa, tavoitteena on tehdä pitkä ura jääkiekon parissa.

– Oma liigaura on toki myös tuurista kiinni, mutta teen paljon työtä pysyäkseni kunnossa – monipuolista harjoittelua ja lihashuoltoa. Olisi hienoa, jos pystyisin pelaamaan yhtä kauan kuin esimerkiksi Jussi Markkanen, joka teki sopimuksen päälle nelikymppisenä.

Kilpeläinen kuopiolaistui pari vuotta sitten ja elämä soljuu hyvin ”savolaisten pääkaupungissa”.

– Olemme viihtyneet. Vaimoni on kuopiolainen, ja myös hänen vanhempansa asuvat Kuopiossa. Kuopio on vilkas, mutta suhteellisen pieni kaupunki, jossa lapsiperheen on hyvä elää.

Kilpeläinen aloitti Kalpassa 3+1 -sopimuksella vuonna 2014. Hän oli kymmenen vuotta poissa Kuopiossa ja ehti pelata muun muassa Kanadassa ja parissakin liigaseurassa Suomessa.

Kilpeläinen luonnehtii tämän kauden KalPaa nuoreksi ja nälkäiseksi joukkueeksi.

– Tulimme sarjaan varmasti altavastaajan asemasta, tosin CHL- ja harjoituspelit ennen sarjaa menivät hyvin, ja myös sarjan alku on ollut positiivinen.

Hän kuvailee, että Kalpan miehistössä jokaiselle pelipaikalle löytyy pelaaja, vaikka joukkueen perusrunko eli rosteri on melko ohut ja materiaali kapea. Toisin sanoen joukkue ei kestä monia loukkaantumisia.

– Mutta on hienoa nähdä, että nuoria pelaajia on noussut liigaseuraan omista junioreista. Koen, että KalPa on vähintäänkin yhtä hyvä joukkue kuin aiemminkin.

KalPa samoin kuin muutkin maamme liigaseurat tasapainottelevat kustannusten ja pelaajamateriaalin kanssa. Seurat ovat painaneet kustannuksia alas, ja se on johtanut osin niin sanottuun kapeaan kärkeen. Toisaalta samalla on avautunut nuorille ja lahjakkaille junioreille uusia väyliä päästä pelaamaan kiekkoa korkeimmalle sarjatasolle.

Myös Eero Kilpeläinen on noussut liigamaalivahdiksi tavallaan KalPan juniorikoulun kautta. Ennen lähtöään ulkomaille hän pelasi yhteensä kolme vuotta KalPan B- ja A-nuorissa.

Kuopioon hän nousi Mikkelin Jukureista, jossa hän pelasi valtaosan juniorivuosistaan.

– Silti alkuperäinen kasvattajaseura minulla on Juvan Pallo, hän täsmentää.

– Lapsuudessani Juvalla ensimmäinen harrastukseni oli judo, ja sen jälkeen pelasin jalkapalloa, kunnes eräänä syksynä 9-vuotiaana aloitin jääkiekon F-junioreissa. Juvalaiset pelasivat Mikkelin korttelisarjaa.

Kilpeläinen harrasti pesäpalloa jääkiekon rinnalla Juvalla 13-vuotiaaksi asti.

– Jalkapalloakin taisin pelata joukkueessa kesän tai kaksi, mutta silloin meidän joukkue ei ollut missään sarjassa, lähinnä muutama peli oli vain kesässä.

Kilpeläinen huomasi hyvin pian, että hän haluaa maalivahdiksi, ja niinpä hänestä joukkueen veskari.

– Jo pienempänä halusin olla kaikenlaisissa pihapeleissä olla maalissa. Juvalla aloitin ensiksi kenttäpelaajana, mutta äidin vastusteluista huolimatta minusta tuli maalivahti.

Kilpeläinen siirtyi pian Juvalta Mikkelin Jukureihin, jonka riveissä hän pelasi niin kauan kunnes peruskoulu loppui. KalPaan ja Kuopion urheilulukioon hän siirtyi oppivelvollisuuden päätyttyä.

Kolmen vuoden Kalpa-ajan jälkeen vuonna 2003 NHL-seura Dallas Stars varasi Kilpeläisen. Hän lähti pelaamaan Kanadan juniorisarjaan, ja sieltä tie toi takaisin Suomeen.

Eero Kilpeläinen, ilmeisesti äitisi ei olisi halunnut sinun siirtyvän maalivahdiksi, koska hän ajatteli maalivahdin pelipaikan olevan vaarallinen. Eikö maalivahtia koskaan pelota?

– Ei pelota, varusteet ovat nykyään tosi hyvät. Lisäksi kun keskittyy peliin, ei tule pelkoa mieleen.

Eero Kilpeläinen

Syntynyt 7.5.1985 Juvalla, 31 vuotias.

Kasvattajaseura Juvan Pallo.

Dallas Starsin 5. kierroksen NHL-varaus 2003, pelasi varauksen jälkeen vuoden Kanadan juniorisarjassa.

Nykyinen joukkue Kuopion KalPa.

Edustanut monia seuroja: EV Zug, Ässät, Jokerit, Hermes.

