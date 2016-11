Yhteismetsä perustettiin Juvalla – 18 osakkaan omistaman metsän pinta-ala 500 hehtaaria

Etelä-Savon yhteismetsän perustamistoimitus pidettiin 8. marraskuuta Juvalla. Perustamisvaiheessa 18 osakkaan muodostaman yhteismetsän pinta-ala on 500 hehtaaria.

Etelä-Savon yhteismetsän toimialue on sama kuin metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon toimialue ensi vuoden alusta alkaen eli Enonkosken, Hirvensalmen, Joutsan (pl. Leivonmäki), Juvan, Sulkavan, Pertunmaan, Puumalan ja Rantasalmen kuntien sekä Mikkelin (pl. Ristiina ja Suomenniemi) ja Savonlinnan kaupunkien alueet.

Etelä-Savon yhteismetsän perustaminen on käynnistetty yhteistyössä metsäkeskuksen kanssa. Etelä-Savon yhteismetsä on yksi ratkaisu päästä mukaan suurempaan kokonaisuuteen, jolla on edellytyksiä kannattavampaan metsätalouteen.

Etelä-Savon yhteismetsä ei ole sidoksissa yhteen puunostajaan, joten päätöksenteko pysyy osakkaiden omissa käsissä. Yhteismetsän ohjesääntö on toiminnan keskeisin asiakirja ja metsiä hoidetaan metsäsuunnitelman mukaan. Koko tuo etua puukauppojen kilpailuttamisessa ja metsien hoidossa. Yhteismetsä antaa säännölliset tulot.

Yhteismetsään liittyminen ja toimituskustannukset maksetaan kokonaan valtion varoista. Yhteismetsien avulla voidaan muodostaa suurempia metsäkokonaisuuksia ja näin luoda hyvät edellytykset metsätalouden kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantamiselle. Yhteismetsässä ylintä päätösvaltaa käyttää osakaskunnan kokous. Hoitokunta vastaa käytännön toiminnasta.

Oman metsän tai määräalan liittäminen osaksi Etelä-Savon yhteismetsän osuuksia vastaan on hyvä vaihtoehto, jos haluaa vaivattoman tavan omistaa metsää itselle ja seuraavalle sukupolvelle, välttää yhteisomistuksessa olevan tilan pilkkomista pienempiin osiin, edullisen ja helpon ratkaisun tilan tasapuoliseen jakoon ja metsätilan pysyvän hyvin hoidettuna tulevaisuudessa, mutta hoitovastuun siirtyvän yhteismetsällä ja metsäammattilaisilla.

Verokanta on yhteismetsällä edullisempi kuin yksityisillä verovelvollisilla. Vero on 28 prosenttia, ja se maksetaan yhteismetsän lopullisesta vuotuistuotosta. Osakkaille jaettavasta ylijäämästä verot on jo maksettu.

Yhteismetsä rinnastetaan yksityisiin metsänomistajiin, joten se saa samat edut muun muassa Kestävän Metsätalouden rahoituslain mukaisesti.