Juvalaisille nuorille uutta tekemistä – lauantaikahvila avataan!

Juvan yläasteen vanhempainyhdistyksen syyskokouksessa nousi esiin huoli nuorten viikonloppujen vietosta talvella.

Nuorilla ei ole lauantaisin paikkaa minne mennä viettämään aikaa valvotusti. Kauppojen mentyä kiinni ei kirkonkylän alueella ole lämmintä paikkaa nuorille.

Syyskokouksessa heräsi idea lauantaikahvilan perustamisesta, samankaltaista toimintaa tarjosivat helluntaiseurakunta yhdessä seurakunnan kanssa jokunen vuosi sitten.

Tavoitteena olisi saada mahdollisimman laaja yhteistyöverkosto pitämään kahvilaa auki kerran tai pari kuussa.

Ensimmäisen lauantaikahvilan pitää auki yläasteen vanhempainyhdistys ja kahvila on avoinna joulukuun 10. päivä. Kahvila sijaitsee Juvan yrittäjien Pop up -tilassa. Tarkempi kellonaika selviää lähemmin.

Toiminnan jatkumisen kannalta on oleellista, että yhteistyökumppaneita löytyy runsaasti. Näin ollen kahvilalla voisi olla joka kerta eri pitäjä, eikä kenenkään tarvitse sitoutua toimintaan useaksi kerraksi.

Mukaan ovat tervetulleet kaikki yhdistykset, yhteisöt ja yritykset sekä vanhemmat, jotka kokevat nuoret ja nuorten olot tärkeiksi.

Mikäli kahvilan pitäminen ei tunnu luontevalta, voi toimintaan osallistua muutoinkin, esimerkiksi tarjoamalla nuorille kahvit.

Tiistaina 15.11. kello 18 on seuraava tapaaminen Sampolan nuorisotiloilla, jonne toivotaan mukaan mahdollisimman monia asiasta kiinnostuneita aikuisia ideoimaan ja suunnittelemaan lauantaikahvilatoimintaa.

Myös nuorten itsensä mielipiteitä toiminnasta kysellään ja kuunnellaan.

Mikäli lauantaikahvila herättää kysymyksiä, voi meihin ottaa yhteyttä: juvanvanhempainyhdistys@gmail.com

Juvan yläasteen vanhempainyhdistyksen puolesta:

Sanna Pietikäinen

Puheenjohtaja

Kaisa Laamanen

Varapuheenjohtaja

