Kristillisdemokraatit huolissaan paikallisista kuntoutuspalveluista

Paikalliset kuntoutuspalvelut on turvattava sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen yhteydessä, tähdentää Juvalla 9. marraskuuta kokoontunut Kristillisdemokraattien Etelä-Savon piirin piirihallitus.

Piirihallitus korostaa kuntoutuspalvelujen merkitystä sekä sairauksien ennaltaehkäisyssä että sairauksista toipumisessa.

– Vaarana on, että sote-uudistuksen mukana palvelut heikkenevät entisestään. On tärkeää turvata lähikuntoutuspalvelujen saatavuus, kun päätöksentekoa siirretään maakuntatasolle.