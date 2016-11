Kunta on kuntalaisia varten

Juvan kunnanvaltuusto päätyi maanantai-iltana sille kannalle, että kunta jatkaa edullisena kuntaverottajana.

Lukuisten puheenvuorojen säestämänä päästiin äänestämään. Äänin 20-7 veroprosentti pysyy 19,75:ssä. Vastaesityksen mukaan veroa olisi pitänyt korottaa puoli prosenttiyksikköä.

Samalla linjalla pitäytyi ennen valtuustoa myös kunnanhallitus. Kunnanjohtaja esitti hallitukselle verotuksen kiristämistä, mutta esitys kaatui äänestyksessä.

Jos Juva pystyy tuottamaan ensi vuonna tarvittavat palvelut, se on kuntalaisten kannalta hyvä. Kuntahan on kuntalaisiaan varten.

Jos kunta lisäksi kykenee tekemään tarpeellisia investointeja, sekin on enemmän kuin positiivista.

Kunta on jo aloittanut ensi vuoden talousarvion valmistelun nykyisen verotuksen pohjalta. Sille työlle täytyy toivottaa onnea ja sinnikkyyttä.

Halpa kuntaveroprosentti on imagotekijä ja kertoo kuntalaisille, että kuntaa on hoidettu hyvin.

Toisaalta kuntalaisille täytyy taata mahdollisuudet toimia terveellisissä rakennuksissa. Juvalla ovat isot investoinnit aivan edessäpäin. Toivottavasti ne kyetään rahoittamaan viisaasti ja toteuttamaan tarpeeksi ripeästi.