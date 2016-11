Mietteitä isänpäivän alla

Ensi sunnuntaina monissa kodeissa pistetään pöytä koreaksi. Tarjolla on kakkukahvit ja isille lahjoja ja lasten väsäämiä onnittelukortteja. Isänpäivällä ei ole äitienpäivän kaltaista glamouria mutta kaipa isät ovat merkkipäivänsä ansainneet siinä missä äiditkin.

Yksi isäryhmä jää vuodesta toiseen vaille huomioita, joten tänä vuonna haluan tuon erheen korjata ja muistuttaa, että myös kunnanisät ansaitsevat kerran vuodessa kiitoksen arvokkaasta työstään. Heissä on virka- ja luottamusmiehiä, jotka päivästä toiseen ahertavat kuntalaisten arjen helpottamiseksi ja ilman heitä asukkaat jäisivät vaille sujuvasti toimivia palveluja.

Palvelut koetaan nykyään itsestäänselvyyksiksi. Niiden puute huomataan vasta sitten, kun palveluketjussa tapahtuu joku odottamaton häiriö. Sähkökatkot kiukuttavat tai hana, josta ei tule vettä tai tiet, jotka ovat jääneet auraamatta. Löytyyhän näitä kiukun aiheita.

Juvalla kunnan tuottamat palvelut on hoidettu kohtuullisen hyvin. Sen voi lukea Ylen äskettäin julkaisemasta kuntatutkasta. Tutkassa kunnat on pisteytetty elinvoiman, talouden, terveyden ja ilmapiirin mukaan viisi pisteisellä asteikolla. Juva sai elinvoimasta, taloudesta ja ilmapiiristä kolme pistettä. Terveydestä t vain kaksi pistettä, mutta sehän selittyy kunnan ikärakenteella. Juvalla on paljon terveyspalveluja tarvitsevaa vanhusväestöä. Onneksi kunta tuottaa kuitenkin laadukkaita terveyspalveluita.

Onko ruoho sitten vihreämpää aidan takana? Minulle yllätyksenä Puumala pärjää Juvaa paremmin taloudessa ja ilmapiirissä ja Sulkavallakin talous on kuntatutkan mukaan Juvaa paremmassa kunnossa. Muuten Sulkava jää Juvan taakse. Mikkelillä on Juvaa parempi elinvoima ja terveys. Muista naapureista Pieksämäki, Rantasalmi ja Joroinen saavat Juvaa huonommat pisteet. Juvan pahimmat ongelmat ovat väestön ikääntyminen ja väestökato. Nämä ongelmat ovat toki selviä ilman kuntatutkaakin.

Kansalaisten laiskiintuminen lastentekoon on valtakunnallinen, ei pelkästään juvalainen ongelma. Valtiovalta ei tue ja kannusta nuoria lastentekoon ja ainut keino Juvan ja koko maan väestökatoon taitaisi olla myönteinen suhtautuminen maahanmuuttoon. Tosin siihen populistit ja patriootit suhtautuvat skeptisesti.

Etelä-Savo sijoittuu monissa valtakunnantason mittareissa keskiarvon alapuolelle, joten kovin rehvakkaasti juvalaisten ei kannata omaan erinomaisuuteensa suhtautua. Ennätyspitkästä valtakunnan taantumasta Juva on kuitenkin selviytynyt hyvin. Työttömyysluvut ovat vuodesta toiseen pysyneet siedettävinä, ja kun viime aikoina on taloudessa ollut havaittavissa lieviä kasvun merkkejä, niin tulevaisuus näyttää valoisammalta.

Naapureihin verrattuna Juva pärjää hyvin ja sehän merkitsee sitä, että kunnanisät ovat työssään onnistuneet.

Positiivisten valonpilkahdusten myötä toivotan hyvää isänpäivää kaikille isille ja erityisesti kunnanisille.

Kari Kääriäinen

Kirjoittaja on Varkaudessa asuva vaikuttaja, jolla on juuret Juvalla.