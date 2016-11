Outo lintu mätkähti hankeen – Juvan Pulliaiset pelastivat linnun hengen

Juvalaiset Marjo ja Karoliina Pulliainen pelastivat muuttomatkallaan väsähtäneen linnun hengen viikko sitten keskiviikkona. Pulliaiset olivat pitämässä illalla omistamallaan Vehmaan tallilla ratsastustuntia, kun yhtäkkiä kuului räpyttelyä ja tumpsahdus hankeen. Ratsastuskentän reunalta löytyi uuvahtanut musta vesilintu. Kentällä oli valot päällä ja muualla oli pimeää.

– Karoliina huomasi ensiksi linnun ja tuli sanomaan minulle, että ”joku lintu tippui taivaalta!”

Lintu oli elossa, mutta aivan lopen uupunut.

– Otin linnun syliin, eikä se vastustellut yhtään, vaan painoi päänsä rintaani vasten. Lintu oli elossa, mutta aivan rättiväsynyt, ratsastuksenohjaajana tallilla toimiva Marjo Pulliainen kertoo.

Pulliaiset ottivat heti yhteyttä Heinolan lintutarhaan, jossa tehtiin valokuvaan perustuen lajimääritys sekä annettiin asiantuntevat ohjeet muun muassa ruokinnasta.

Lintu tunnistettiin mustalinnuksi, joka on arktisilla alueilla pesivä sukeltajasorsa. Se oli ollut muuttomatkalla pohjoisesta kohti talvehtimisalueita keskistä Eurooppaa.

Pulliaiset ottivat lintupolon hoiviinsa ja antoivat sille yösijan pesuhuoneesta.

Lintu lämmitteli lattialämpöisellä lattialla pesuhuoneessa ja sille annettiin kauraa veteen liuotettuna.

– Se kökötti yön ylitse pesuhuoneen lattialla, ja yön aikana se virkosi silminnähden ja tepsutteli pesuhuoneen lattialla. Lintu söi matalavetisestä vesiastiasta ruokaa eli hevosten kauraa ja vaaleaa leipää, Marjo Pulliainen kertoo.

Seuraavana aamuna torstaina virkistynyt mustalintu sai kyydin Pulliaisilta Juvalta Mikkeliin.

Mikkelistä linnun matka jatkui edelleen kumipyörillä senhetkiseen määränpäähänsä Heinolaan. Linnun kuskasivat uuteen majapaikkaansa mikkeliläiset vapaaehtoiset.

Heinolan Lintutarhan hoitaja Olli Vuori kertoo, että Juvan mustalintu on kuntoutunut hyvin, se aiotaan vapauttaa aivan näinä päivinä.

– Se polskii tarhassa seuranaan kolme valkoposkihanhea yksi merihanhi. Ne lajit ovat kaikki sosiaalisia, joten ne eivät rähise keskenään.

Vuoren mukaan mustalintu on jo pulskistunut hyvin, ja se syö ahnaasti pikkukalaa.

Lisäksi se sukeltelee ja huoltaa pukuaan ahkerasti ja sillä keinoin valmistuu matkansa jatkumiseen siivillä

Mustalintu vapautetaan Kymijokeen, joka pysyy avoimena koko talven. Samaan paikkaan päästetään vapaaksi muitakin kuntoutuneita vesilintuja.

– Kun mustalintu lihonut tarpeeksi, se vapautetaan ja se pääsee jatkamaan lentomatkaansa kohti talvehtimisalueita Hollannin ja Saksan rannikkoalueille, Vuori sanoo.

Tällä hetkellä eletään Heinolan lintutarhan yhtä vuosittaista sesonkia. Kun talvi tulee äkkiä ja järvet jäätyvät nopeasti, monet siipirikot tai muuten väsyneet vesilinnut pelastetaan jäistä ja tuodaan Heinolaan.

– Äsken meille juuri toimitettiin yksi joutsen ja valkoposkihanhi.

– Mutta Juvan mustalintua kohtasi lottovoitto, kun Pulliaiset pelastivat sen. Jos se olisi jäänyt maahan, kettu tai jokin muu peto olisi todennäköisesti syönyt sen, Olli Vuori tuumaa.

Heinolan lintutarha hoitaa ja palauttaa luontoon

Heinolan lintutarhan toiminta-ajatus on hoitaa loukkaantuneita luonnonvaraisia lintuja ja palauttaa ne takaisin luontoon. Vuosittain hoitoon tulee noin 200-250 lintua, joista 30-40 prosenttia pystytään palauttamaan takaisin luontoon.

Valtaosa loukkaantumisista johtuu ihmisen aiheuttamasta toiminnasta. Liikenne on suurin onnettomuuksien aiheuttaja, samoin voimajohdot ja erilaiset lasiset rakennukset, joihin linnut törmäävät. Huonokuntoisimmat linnut joudutaan lopettamaan, mutta tarhalla itsenäisesti pärjäävät jäävät lintutarhalle hoitoon ja opetuskäyttöön.

Heinolan lintutarha on perustettu vuonna 1963, jolloin valmistui ensimmäinen tarharakennus. Puistotyönjohtaja Anthony Bosley ja hänen vaimonsa Mirja lahjoittivat omat lintunsa Heinolan kaupungille, mistä alkoi merkittävä lintujen hoitotoiminta Heinolassa. Virallinen hoitolasta tuli vuonna 1977 ja nyt lintutarhalla on seitsemän hoitolarakennusta.

Lintutarhan ylläpidosta vastaa Heinolan kaupunki. Vuosittain lintutarhalla vierailee noin 100 000 – 120 000 kävijää, ja se on Heinolan suosituin matkailukohde.

Heinolan lintutarhan ystävät on perustettu tukemaan lintutarhatoiminnan säilymistä ja kehittämistä Heinolassa. Kaikki yhdistyksen saamat varat laitetaan lyhentämättöminä lintutarhan tukemiseen. Yhdistykseen voi liittyä yksityishenkilöitä, yhteisöjä ja yhdistyksiä sekä säätiöitä.