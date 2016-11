Voimailijat lähtevät hakemaan menestystä

Odotukset marraskuun lopulla Juvalla pidettävien voimanostokisojen suhteen ovat paikkakuntalaisittain korkealla.

Juvalla kisaillaan 26. marraskuuta World Powerlift Congressin järjestämissä kansallisissa kisoissa penkkipunnerruksen ja maastanoston merkeissä Metal Sport Liikuntakeskuksella.

Kisojen järjestelyissä mukana olevan Samppa Nymanin mukaan erityisesti Juvan naisvoimailijoilla Sari Paukkusella ja Sanna Purhosella on hyvät mahdollisuudet menestykseen. Kunto on kova ja kesältä on jo epävirallisemmista kisoista kovia suorituksia plakkarissa.

Paukkusen ja Purhosen tähtäimessä on omien sarjojensa voittaminen ja ennätysten rikkominen maastanostossa.

Paukkunen kisailee alle 60 kiloisten sarjassa. Sarjan maastanoston Suomen ennätys on tällä hetkellä 147,5 kiloa.

Purhonen puolestaan nostaa painoja alle 67,5 -kiloisissa. Sarjan maastanoston Suomen ennätys on tällä hetkellä 155 kiloa.

