Auli Vasara saa Juvan kulttuuripalkinnon

Auli Vasara saa vuoden 2016 kulttuuripalkinnon työstään juvalaisen kulttuurin hyväksi. Tuhannen euron palkinto luovutetaan seuraavassa kunnanvaltuuston kokouksessa.

Vasara on tehnyt tuohi- ja pajutöitä 15 vuoden ajan. Hän voitti viime kesänä tuohitöiden Suomen mestaruuden.

Valtakunnallinen tuohi- ja pajuleiri järjestettiin viime kesänä Juvalla kolmatta kertaa. Vasara on ollut järjestämässä leirejä.

Kulttuuripalkinto on jaettu vuodesta 1988 lähtien. Vasara on joukossa ensimmäinen käsitöiden osaaja.