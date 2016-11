Juvalla kannustetaan verenluovutukseen, luovuttaa voi seurakuntatalolla 22. marraskuuta

Veripalvelu kannustaa suomalaisia yrityksiä ja yhteisöjä toteuttamaan yhteiskuntavastuuta yhdessä henkilöstön kanssa perustamalla VeriRyhmiä ja sallimalla auttamishetken myös työaikana.

– Jotkut työnantajat ovat antaneet työntekijöilleen tunnin työajasta verenluovutusta varten vaikkapa työpäivän päätteeksi pari kertaa vuodessa. Tällä on suuri kannustava merkitys, Kaisu Maijala Veripalvelusta kertoo.

Työntekijät voivat porukalla mennä luovuttamaan verta yhtä hyvin työajan ulkopuolellakin yhdessä tai erikseen, jos työaikana luovuttaminen ei ole työn luonteen takia mahdollista. Verenluovutus porukalla luo työpaikalle positiivista yhteishenkeä ja auttamishalua.

VeriRyhmän on voinut kuka tahansa perustaa jo vuodesta 2012. Uusia ryhmiä rekisteröitiin Veripalvelussa 847 vuonna 2015.

Ryhmiä palkitaan aktiivisesta toiminnasta. Kaikille yli 10 luovutusta vuoden aikana keränneille ryhmille myönnetään kunniakirja. Tänä syksynä on lisäksi käynnissä kuvakilpailu, jolla kannustetaan VeriRyhmiä näkymään sosiaalisessa mediassa.

Verenluovutus Juvan seurakuntatalolla tiistaina 22.11. klo 14–18.