Pyöräily piristää

Kymmenes kerta toden sanoo, meinaan pyöräilylenkki Jukajärven ympäri. Siinä ei kaikki, muutama lisälenkki ei kuntoilun kannalta ainakaan haitaksi liene. Ajaminen vastapäivään on kuulemma 23 kilometriä ja myötäiseen 21 kilometriä.

Ensin mainitussa joutuu nääs kiertämään ”ulkorataa”. Tuuliolosuhteet vaikuttavat pyöräilyynkin, se hidastaa ja hankaloittaa ajatpa miltä suunnalta tahansa. Loppukesyn alkupäivinä lenkille lähtiessäni päätin laittaa merkille, millaisia erikoisuuksia tuolta reitiltä havainnoin.

Kauppakulman kohdalla tapasin vuosikymmenten takaisen hyvän tuttavani, Paavo Sutisen, joka on eläköitynyt opettajan virasta. Kun harvoin tavataan, oli pienen keskustelun paikka.

Seuraava seisokkini oli Stedingkin muistomerkin kohdalla. Huomio kiinnittyi ränsistyneeseen opasteviittaan. Viitan nykykunto ei alkuunkaan kiinnosta ketään tutkailemaan, mitä se oikeasti tarkoitta ja missä sellainen monumentti mahtanee olla?

Jatkoin matkaa ja havaitsin Taipaleen kylän jälkeisellä peltoaukeamalla varisparven, joka oli järjestäytynyt puhelinlangoille laulamaan! Viikonvaihteen lähetessä, autoliikenne oli vilkasta. Merkillepantavaa oli, että takaa tulevat autot väistivät usein reilusti vasemmalle kaistalle, jottei pyöräilijää häirittäisi. Venäläisin rekisterein ajaneet tekivät kaistavaihdot suuntavilkulla ilmaisten, jopa palattuaan takaisin oikealle. Sitä vastoin suomalaiset kuljettajat viis veisasivat vilkuista!

Kettulan tiellä oli nähtävissä voimakkaita väistöjä puoleen ja toiseen. Arvelen, jotta karhuemo on kömpinyt pentueensa kanssa vilkkaalle liikenneväylälle. Siinä on autonkuljettajalla ollut hurja taidonnäyte väistäessään eläimiä!

Kettulan tietä ruvettiin peruskorjaamaan syksyllä 1957. Siihenkin projektiin tuli aikoinaan osallistuttua. Tien varrella on useita sorakuoppia, joihin itselleni liittyy omat muistonsa. Autohommissa ollen rautalapioilla heiteltiin hiesua kuorma-autojen lavat täyteen.

Parinkymmenen kilometrin matkalla voi nähdä mielenkiintoisia luonnonilmiöitä. Huippupyörillä ajavat lenkin alle tunnissa, mutta minulla siihen menee keskimäärin tunti ja vartti. Siihen tavoiteaikaan ei ole mahdollisuutta enää jalkautua kuvailemaan, on vaan muistettava polkea eteenpäin!

Muistelen, kun kuusi vuosikymmentä sitten autettiin naapureita ja kylän miehiä syksyn peltotöissä. Viljan puinti ja perunan nosto olivat useimmiten auttamiskohteita. Muuan naapuri pyysi hätiin rivakasti liikkuvia nuoria miehiä.

Silloin meikäläiselläkin oli kysyntää. Puintipäivä venähti iltahämäriin, jonka jälkeen mentiin saunaan ja vielä päivän päätteeksi ruokailemaan.

Kotiin tultiin polkupyörällä. Vaikka ajomatka ei ollut kuin kolmisen kilometriä, pilkkopimeässä ilman valoja ajaminen oli ”urheilua”. Tulin tunnetusti kapealle sillalle, jonka kahdenpuolen olivat kaiteet.

Tilanteessa täytyi yrittää ajaa tarkasti jotta osuu sillalle. Niin vaan kävi, että juuri sillä kohtaa tulikin vastaan toinen ilmeisesti toisen talon talkoolainen. Seuraus oli, että ajoimme päittäin!

Molemmat kaaduimme ajopelit rämähtäen sillalle. Selvisimme onneksemme säikähdyksellä, mutta omasta pyörästäni katkesi etuakseli. Sen saatoimme yhdessä todeta, kun tupakoitsevalla vastapelurilla olivat tulitikut taskussaan.

Ei siinä tilanteessa riitaa kehitelty, molemmat olimme onnettomuuden aiheuttaneet. Päätimme jatkaa kotimatkaamme jalkapatikassa, mutta pyörät jäivät molemmilta yöksi onnettomuuspaikalle.

Antti Kilkki

Kirjoittaja on Juvan entinen nuorisosihteeri ja nykyinen kirjoittaja ja kuvaaja.