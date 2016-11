Seurakunnassa toiminta on tärkeintä

Juvan seurakunta joutunee kiristämään ensi vuonna roimasti talouden vyötä ja varautuu siihen, että kirkollisverotulot laskevat.

Jos tulopohja pettää, ollaan sopeuttamisen tiellä. Kirkkovaltuusto hyväksyy lopullisesti ensi vuoden taloudenpidon perusteet, joita kirkkoneuvosto esittää. Juvan Lehti uutisoi luvut viime viikon numerossaan.

Seurakunnan jäsenmäärän väheneminen ja samalla tulojen lasku johtaa siihen, että seurakunnan menoja ja henkilöstörakennetta tarkastellaan kriittisesti.

Seurakunta on yhteisönä hyvin toiminnallinen, ja ajatuksena on palvella seurakunnan toimintamuodoin ihmisiä, seurakuntalaista. Seurakunnalta odotetaan lohdutuksen sanoja vaikeissa elämäntilanteissa ja rohkaisua iloisissa hetkissä.

Seurakunta muodostaa kasvonsa työntekijöiden, niin pappien kuin muunkin henkilöstön kautta. Seurakuntalaiset odottavat kotiseurakunnaltaan lämminhenkisyyttä ja henkilökohtaisuutta.

Seurakunta on perusteellisten pohdintojen edessä. Kuinka pidetään yhteys ihmisiin, jos palvelutehtävää joudutaan supistamaan? Mitä ihmiset ajattelevat, jos esimerkiksi seurakuntatalon aukioloaikoja supistetaan, henkilöstöä vähennetään ja työmuotoja niukennetaan? Kysymykset ovat vaikeita.

On hyvin tärkeää, että seurakunta säilyttäisi saavutettavuutensa ihmisiin vaikeinakin aikoina. Sen ei ole vara menettää yhteyttä ihmisiin.