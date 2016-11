Juvan kirjasto kiinni loppiaiseen saakka

Juvan kirjasto on suljettu 28. 11. 2016–8.1.2017 välisenä aikana remontin ja loppusiivouksen vuoksi. Kirjasto aukeaa maanantaina 9. tammikuuta..

Lämminkäyttövesiputken vuoto lattian alla aiheutti kosteusvaurion, joka paljastui syyskuun loppupuolella. Kirjasto oli kiinni kaksi viikkoa ja sen jälkeen se on ollut avoinna rajoitetusti kuivatuksen aikana.

– Kirjaston remontti kestää pari viikkoa, minkä jälkeen tehdään rakennussiivous. Sitten on vuorossa sisäilmamittaukset, ja kirjaston vanhan puolen sali desinfioidaan, kirjastonjohtaja Päivi Lehmusvuori kertoo.

Desinfioinnin jälkeen kirjaston henkilökunta ja siivousapu imuroivat kirjat ja pyyhkivät hyllyt. Remontin alta siirretyt teokset tuodaan takaisin saliin ja järjestetään.

– Kirjastossa päivystää yksi työntekijä arkisin ja lauantaisin. Hän palauttaa kirjat, hakee varaukset, hyllyttää palautukset, seuraa sähköpostia ja ottaa vastaan uudet aikakauslehdet. Lehtien edelliset numerot tulevat lainattavaksi Jasso Toenperässä sen päivystysaikoina.

Juvan kirjaston laina-aika on nyt poikkeuksellisesti kaksi kuukautta. Kaikkien lainojen – myös elokuvien ja lehtien – eräpäivä on 19.1.2017. Kirjaston kaikki joulukirjat, -levyt ja –elokuvat ovat jo esillä ja lainattavissa.

– Kirjaston ollessa kiinni palautukset voi jättää kirjaston palautusluukkuun. Omat lainat voi uusia verkkokirjastossa www.lumme-kirjastot.fi kirjautumalla sisään lainaajakortin numerolla ja omalla salanumerolla eli pin-koodilla.

Aineistoa voi varata verkkokirjaston kautta. Saatavilla olevat teokset haetaan seuraavan arkipäivän aikana. Saapuneet varaukset voi noutaa kirjastoauto Jasso Toenperästä, joka päivystää kirjaston pihalla tiistaisin klo 9–10 ja perjantaisin klo 14–15. Sieltä voi lainata muutakin aineistoa.

Kirjaston sanomalehdet ovat luettavissa Vesiliikuntakeskus Sampolan kahviossa aukioloaikoina. Aikakauslehtien edellisiä numeroita voi varata verkkokirjaston kautta ja noutaa kirjastoauto Jasso Toenperästä.

Tietokone on käytettävissä kunnantalon aulassa yhteispalvelupisteessä. Myös tulostaminen ja kopiointi on mahdollista.

Lukupiiri ja runopiiri päättävät itse kokoontumisestaan ja sen paikasta joulukuussa. kirjaston ja Järvi-Saimaan kansalaisopiston kielikahvila kokoontuu kolmannen kerran perjantaina 25. 11.klo 15.30 kirjaston olohuoneessa.