Naisenergiaa metsään Juvalla

Yksityismetsätilojen hoidosta vastaavista henkilöistä noin 25 prosenttia on naisia. Tämän lisäksi naiset ovat omistajina perikunnissa ja yhtymissä, mikä nostaa heidän osuutensa metsänomistajista arviolta noin 35–40 prosenttiin. Metsätalous on pitkään ollut miehinen ala, ja usein yhteisomistuksessa olevan tilan hoidosta vastaa edelleen mies.

Tutkimusten mukaan naismetsänomistajat ovat miehiä passiivisempia niin metsiensä hoidossa ja käytössä kuin metsäisiin tilaisuuksiin osallistumisessakin. Passiivisuuden syiksi ovat nousseet esimerkiksi alan vieraaksi kokeminen, tuntematon toimijakenttä tai valtavirrasta poikkeavat metsänkäytön tavoitteet. Kynnys tulla mukaan metsäalan toimintaan voisi madaltua, jos naisille järjestettäisiin omia metsätapahtumia, neuvontatilaisuuksia ja vertaisryhmätoimintaa.

Etelä-Savossa kannustetaan naismetsänomistajia päätöksentekoon. Suomen Metsäkeskuksen tapahtumissa ja tiedotustilaisuuksissa he pääsevät tutustumaan metsän omistamiseen ja käytännön työhön naisten kesken.

Talven 2016–2017 aikana starttaavat kuntakohtaiset neuvontaillat, joissa muun muassa tutustutaan omasta metsästä tarjolla olevaan tietoon, metsän käytön suunnitteluun, metsänhoidon perusteisiin sekä alueen metsäpalveluita tarjoaviin yrityksiin. Kahden tilaisuuden lisäksi on maastoretkeily.

Metsäasioiden ei tarvitse olla entuudestaan tuttuja. Nykyiset ja tulevat naismetsänomistajat omistuksen muotoon tai määrään katsomatta voivat osallistua. Juva on yksi paikkakunnista.