Jippu tulee Juvalle ja konsertoi kirkossa

Jippu tekee odotetun paluun uudella singlellään ”Made in heaven”. Koskettavan biisin on tuottanut Kalle Chydenius ja biisillä on feattaamassa räppäri Mikaveli. Kappale kertoo vähän erilaisen rakkaustarinan.

Jippu nähdään Juvalla 2. joulukuuta, ja hän tekee keikan Juvan kirkossa kello 19.

– Halusin kirjottaa laulun voimattomuudesta ja armosta – siitä, kuinka kaksi kaiken menettänyttä voivat löytää toisistaan paikan missä saavat olla rikkinäisiä rauhassa ilman vaatimuksia. ”Made in heaven” on kahden eksyneen ja humalaan rakastuneen tarina, siitä miten he takertuvat viimeiseen toivoon eli Jumalan armoon pimeässä maailmassa.

Jippu vihittiin lokakuussa 2015 Turun Mikaelinseurakunnan musiikkievankelistaksi. Poptähden ura tuntui sydämessä väärältä vahvan hengellisen kutsumuksen vuoksi, ja Jippu oli valmistautunut levytyssopimuksen päätökseen.

Warner päätti kuitenkin lähteä tukemaan Jipun hienoa visiota hänen uransa ensimmäisestä hengellisestä levystään. Uusi single on ensimmäinen julkaisu ja nimikkobiisi marraskuussa ilmestyvältä Made in heaven –albumilta, joka on poikkeuksellinen julkaisu major levy-yhtiöltä.

Tuleva levy kertookin ihmissuhteiden lisäksi myös Jipun suhteesta Jeesukseen. Uudella kappaleella pohditaan sovinnon näkökulmasta rajujakin vuosia.

– Halusin kertoa, että epätoivo ja tuska elämässä voi olla myös siunattua ja ettei mikään kärsimys ole elämässä turhaa vaan kaikki on annettu lahjaksi.

Jippu kiertää syksyn ahkerasti keikoilla ympäri Suomea. Konserteissa kuullaan sekä laulajan omaa tuotantoa että tuttuja hengellisiä lauluja.