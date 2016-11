Eero Sistonen Rantasalmi Golfin johtoon

Rantasalmi Golf ry:n hallitus on valinnut uudeksi toiminnanjohtajaksi Eero Sistosen, 31, Rantasalmelta. Hän on liiketalouden tradenomi ja toimii asiakaspalvelupäällikkönä.

Rantasalmi Golf ry etsi tehtävään aiemman toiminnanjohtajan eläköitymisen vuoksi hyvät vuorovaikutustaidot omaavaa, markkinoinnin, myynnin ja talousasiat hallitsevaa toiminnanjohtajaa.

– Toiminnanjohtajan tehtävä kiinnosti hakijoita ympäri Itä-Suomea, ja hyviä hakemuksia saimme käsiteltäväksemme lähes kaksikymmentä, kertoo Rantasalmi Golf ry:n puheenjohtaja Ari Korhonen.

Rantasalmi Golf on tunnustettu ja palkittu seura niin kilpailujen järjestämisessä kuin rivigolfareiden keskuudessa. Jäsenmäärän kasvattaminen on yksi Golfliiton tärkeimpiä tehtäviä ja sama asia koskee myös meitä Rantasalmella.

Uusi toiminnanjohtaja aloittaa työnsä helmikuussa 2017.