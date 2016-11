Korppi nappasi lapsen, uutisoitiin muutama päivä sitten maan johtavassa päivälehdessä. Jutussa kerrottiin äidistä, joka rannalla ollessaan tuijotti koko ajan kännykkäänsä, eikä huomannut kun korppi nappasi lapsen.

Kyseessä ei ole tositarina, ei edes satu, vaan Helsingin kaupungin uusi opetusvideo, joka valistaa ”välinpitämättömyys on tämän päivän väkivaltaa”. Kampanjan tavoitteena on muistuttaa vanhempia huomioimaan ja kuuntelemaan lapsiaan eikä vaan nettisurfailemaan.

Kännykästä on tullut vempele, joka näyttää ottaneen jopa hallitsevan roolin monen elämässä. Kännykkää räplätään ja tuijotetaan, kuunnellaan musiikkia piuhojen kautta ja mikä pahinta, puhelimeen puhutaan kovaäänisesti välittämättä muista ihmisistä bussissa, junassa, metrossa, kadulla, ravintoloissa ja muilla julkisilla paikoilla.

Todella ärsyttävää. Ja jos olen ymmärtänyt oikein, niin joissakin kouluissa oppilaat saavat seurailla omia puhelimiaan oppituntien aikana, mikä osaltaan lisää luokassa levottomuutta. Opetuksessa käytettävä tietotekniikka on eri asia. Eräissä pääkaupunkiseudun sairaaloissa on jo sallittu viedä synnytyssaliin kännykkä, kunhan sillä vaan ei häiritä synnytystapahtumaa. Digimaailman kehitys on muuttanut työnteon luonteen, kun monia töitä voidaan tehdä muualla kuin fyysisellä työpaikalla.

Digitaalinen ja virtuaalinen maailma koukuttavat helposti. Kannattaa kysyä itseltään, olenko kännykän tai tabletin himokäyttäjä ja minkälaisen ylivallan mobiililaite on ottanut arjestani?

Ovatko henkilökohtaiset sosiaaliset kontaktini vähentyneet, kun ”tapaan” ystäviäni ja kavereitani useimmiten sähköisesti? Tai onko minun lenkillä tai kulkiessani tarpeen koko ajan kuunnella musiikkia tai ruokaillessa tai ollessani lasten kanssa vilkuilla puhelinta? Oma ongelmansa on varsinkin lasten ja nuorten illan venyminen pelien ja netin äärellä. Yöunet jäävät lyhyiksi, kun asiat ja sininen valo jäävät pyörimään mieleen.

Mietipä, kannattaisiko joskus pistää puhelin hiljaiselle ja rauhoittua tai jopa jättää puhelin kotiin. Työ- ja muilla matkoilla voi vaihteeksi lukea kirjaa tai lehteä tai vaan pistää silmät kiinni ja ajatella maailmanmenoa.

Olen itse aktiivinen sähköisten välineiden käyttäjä, joskin olen yrittänyt opetella, ettei minun aina tarvitse olla tavoitettavissa eikä ajan tasalla. Asiat ja henkilösuhteet näyttävät hoituvan muutenkin. Tosin muutokseen totuttaminen ei ole ollut aivan helppoa.

Ajan henki näyttää olevan kansalaisten sopeuttaminen sähköisten viestinten maailmaan. Tämä on toki nykyaikaa, mutta miten tähän yhtälöön sopii maan hallituksen aikomus antaa ensi vuoden loppuun mennessä jokaiselle suomalaiselle oma sähköinen suomi.fi –postilaatikko.

Tämän jälkeen viranomaiskirjeet on tarkoitus lähettää näihin postilaatikoihin. Valtaosalle kansalaisista tämä on ihan ok, mutta miten selviävät ne puoli miljoonaa yli 65-vuotiasta, jotka eivät ole koskaan käyttäneet eivätkä helpolla opikaan käyttämään sähköisiä välineitä?

Veikkaanpa, ettei tämä suunnitelma tule toimimaan, joten täydentäviä keinoja, jopa henkilökohtaista palvelua tarvitaan edelleen, jotta kaikki kansalaiset saavat tasavertaisina viranomaispalvelut. Monelle ikäihmiselle henkilökohtainen asioiden hoito pankissa tai jossakin toimistossa voivat olla viikon kohokohta.

Harri Kainulainen

Kirjoittaja on helsinkiläinen vakuutusneuvos, joka ei ole Facebookissa.