Omaishoitajat ovat tärkeitä – heitä ei saa unohtaa

Tällä viikolla vietetään valtakunnallista omaishoitajien viikkoa, ja Juvallakin aihe on ollut esillä. Omaishoitaja on henkilö, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai läheisestään, joka esimerkiksi sairaudesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti.

Omaishoitoon liittyy elämänmuutos, jonka perheenjäsenen sairastuminen tai vammautuminen aiheuttaa. Omaishoito vaikuttaa aina koko perheeseen. Omaishoitajat tekevät tärkeää työtä, jota arvostetaan juhlapuheissa, mutta mikä on todellisuus?

Noin miljoona suomalaista auttaa säännöllisesti läheistään, ja maassamme arvioidaan olevan noin 350 000 omaishoitotilannetta, joista 60 000 on sitovia. Vain pieni osa kaikista omaishoitotilanteista on lakisääteisen omaishoidon tuen piirissä. Laissa omaishoidon tuesta määritellään omaishoitajaksi henkilö, joka on tehnyt toimeksiantosopimuksen läheisensä omaishoidosta kunnan kanssa.

Yhteiskunnan tulee huolehtia, että omaishoitajat voivat keskittyä työhönsä, mutta heidän tulee myös pystyä levähtämään. Työ on sitovaa ja rankkaa.

Maan hallitus on asettanut omaishoidon kehittämisen tärkeäksi tavoitteekseen. Omaishoitajien asema paranee vain, kun heidän tukeaan ja palveluitaan lisätään ja monipuolistetaan. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit on myös oltava sellaiset, että tukea tarvitseva voi sitä saada. Siihen tarvitaan myötämielistä suhtautumista ja käytännön tekoja.