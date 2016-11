Kytöniemeä ja kirkonkylää lintuperspektiivistä

Juvan kunta on teetättänyt Jukajärven Kytöniemen alueesta 3D-havainnollistamismallin asemakaavan laadintaa varten.

Kuvissa on mallinnettu omarantaisia loma- ja asuinrakennuksia sekä uusi ajoyhteys Kettulantieltä.

Kunta osti Kytöniemen seurakunnalta ja kaavoittaa sinne tontteja lähivuosina.

3D-mallinnuksen avulla aluetta voi tarkastella lintunäkökulmasta. Tietokoneen hiirellä kuvaa voi kääntää 360 astetta, loitontaa ja lähentää. Ilmakuvaan on upotettu havainnekuva, jossa on kuvitteellista rakennettua ympäristöä.

Kytöniemeä, Jänissaarta ja Pattoinrantaa pääsee katselemaan ilmasta. Myös keskustan alueelle rakennettavasta K–marketista on havainnekuva urheilukentän kulmalta. Toinen kamerapiste on museonmyllyn risteyksen yläpuolella.

Myös Vehmaan aluetta on mallinnettu alueen tonttien markkinoimiseksi.

Havainnollistamismallit on tehnyt 3Dee Oy Esko Kastinen. Ne ovat nähtävillä Juvan kunnan kotisivuilla.

www.juva.fi/kartat/panoraamakuvat-2016