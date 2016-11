Lukioon vai amikseen – ammattiopetus painottuu käytäntöön

Mitä peruskoulun jälkeen? Lukioon vai amikseen vai molempiin samaan aikaan? Päätöksenteon aika lähenee: yhteishaku alkaa 21. helmikuuta.

Etelä-Savon ammattiopiston markkinointikiertue, Esedu on the Road, pysähtyi koulukeskuksessa torstaina. Se herätteli 9. luokkien oppilaita pohtimaan, mitä he haluavat isona tehdä. Opinto-ohjaaja Maarit Heinikainen Mikkelistä ja palveluohjaaja Tuula Lindholm Pieksämäeltä antoivat tietoiskun ysiluokkalaisille.

Valinnanvaraa on, sillä Esedussa on koulutusta 20 ammattiin.

Jos haluaa opiskella kosmetologiksi tai kunnossapitoasentajaksi, koulutusta on vain Pieksämäen yksikössä. Asuntola on vaihtoehto pitkämatkalaisten asumiseen.

Jotkut alat kuten sähkö-, tieto- ja viestintätekniikka ovat suosittuja. Niinpä ysiluokalla kannattaa opiskella ahkerasti, jotta pääsee toivomalleen alalle.

Jos tulevaisuuden suunnitelmat eivät ole kirkkaat, vaihtoehtona on Valma-koulutus. Sen avulla voi korottaa peruskoulun arvosanoja, hioa opiskelutaitoja sekä tutustua eri ammatteihin ja koulutustarjontaan.

Amiksessa opiskelu on käytännönläheistä ja työssäoppimista on paljon. Kolmen vuoden aikana työssäoppimisjaksoja on yhteensä lukukauden verran. Ammattioppilaitoksella on omaa palvelutuotantoa, kuten leipomo, myymälä, parturikampaamo, kauneushoitola.

