Timo Kietäväisen mielestä Juva näyttää kokoistaan isommalta

Kuntien eläkevakuutuksen Kevan toimitusjohtajan Timo Kietäväisen mielestä Etelä-Savon suurin tulevaisuuden haaste on maakunnan yhteisen tahtotilan löytäminen.

– Nyt Etelä-Savo käy puolustustaistelua, kun sen pitäisi luoda yhteiskunnan muutosta hyödyntävää uutta.

Kietäväinen tietää, mistä puhuu. Hän on seurannut vuosikymmeniä eri näköalapaikoilta maakuntien ja kuntien kehitystä. Edellisessä työpaikassaan Kuntaliitossa Kietäväisen vastuualueena olivat muun muassa kuntatalous sekä alue- ja elinkeinopolitiikka.

Maakunnan väkiluku on 25 vuodessa vähentynyt 25 000:lla. Kun Kietäväiseltä kysyy, kuka sammuttaa valot, kun viimeinen asukas lähtee pois, vastaus tulee nopeasti ja nauraen.

– Varmaan kesäasukas!

Kietäväisen mukaan Etelä-Savon vetovoimaan vapaa-ajanasukkaiden määrä on tuonut lisäpanoksia.

– Siinäkin on omat uhkakuvansa. Ei ole itsestään selvää, että meidän jälkeemme tuleva sukupolvi on automaattisesti valmis viettämään vapaa-aikaa Etelä-Savossa.

Kietäväinen näkee myös uhkakuvan, jossa kesämökkien varaan rakentuva vapaa-ajanasutus muuttuu.

– Tulee uudenlaista taajamissa olevaa vapaa-ajanasumista. Vapaa-ajanasumiselta vaaditaan palveluja ja toimivaa liikenneverkkoa. Pelkkä mökki järven rannalla ei meitä seuraavalle sukupolvelle riitä.

Kietäväisen mielestä Savonlinna oli ensimmäisiä, joissa vapaa-ajanasumisen muutos alkoi näkyä. Ihmiset ostavat kaupungista edullisia asuntoja ja viettävät siellä vapaa-aikaa.

– Vapaa-ajan maakunta -ideankin suhteen Etelä-Savon pitää olla valppaana ja elää kehityksessä mukana eikä jäädä puolustamaan sellaista, joka muuttuu. Timo Kietäväinen on itse Etelä-Savon vakituinen vapaa-ajanasukas. Lähes joka viikonloppu mies ajaa puolisonsa kanssa Helsingistä

Juvan läpi Puumalaan. Vaikka kesäasunto on Puumalan puolella, Kietäväinen hoitaa kauppa- ja muut asiansa Juvalla. Sen verran hänellä on lukkarinrakkautta entiseen kotipitäjäänsä.

Ja miksei olisi, koska Juva on Kietäväisen synnyinkunta, jossa hän on omien sanojensa mukaan oppinsa saanut. Juva on ollut miehelle testialusta.

– Monesti Juvan ja naapurikuntien tilastojen pohjalta olen pohtinut, miten joku laki- tai kehityshanke vaikuttaa ihmisten elämään. Sitä paitsi Juvalla on edelleenkin paljon ystäviä ja tuttavia, joiden kanssa voin asioita oikeasti pohtia.

Puhe kääntyy Juvalta tulevaisuuteen ja jokaisen huulilla olevaan soteen.

Se askarruttaa ihmisiä eikä vähiten kuntapäättäjiä. Timo Kietäväinen sanoo sote- ja aluehallintouudistuksen muuttavan merkittävästi kuntien roolia. Se poistaa kunnilta ne kalleimmat ja tiukimmin taloutta säädelleet tehtävät.

– Laskun maksaja muuttuu ja kunnan tehtävät selkeytyvät. Jäljelle jäävissä tehtävissä Juvan kokoisilla kunnilla on vaikutusmahdollisuuksia ja menestyvän kunnan on löydettävä ne. Esimerkiksi koulutuksessa hyvätasoisen lukion säilyminen ja sen verkottuminen ovat menestyksen kannalta tärkeitä. Se luo eväitä monipuoliseen, kiinnostavaan koulutukseen.

– Totta kai tulevaisuus on kunnissa haasteellista ja kuntaliitoksia varmasti tulee, ennustaa Kietäväinen.

Ydinkysymys Kietäväisen mielestä on, miten kunta osaa hyödyntää muutosta.

Tulevaisuuden Suomi ei asu pelkästään isoissa keskuksissa. Maaseutumaisissakin olosuhteissa voi elää ja tulla toimeen.

Kietäväinen näkee maaseudun kehittymisen kaksijakoisena.

On menestyviä toimijoita ja samanaikaisesti väki vähenee. Haaste on yritystoiminnan tarvitseman työvoiman saanti.

Hänen mielestään kuntien toimivan palveluvarustuksen säilyminen on tärkeää.

Se pitää olla kunnossa. Juvan yhteispalvelupisteen sulkeminen oli valtiolta lyhytnäköistä.

– On surullista, että Juvan yhteispalvelupiste loppui. Jotain Juvan yhteispalvelupisteen tapaista tulevaisuuden kunnissa tarvitaan. Ilman toimivia palveluja on vaikea saada osaavia ihmisiä.

Ja taas palataan maakunta-teemaan ja Juvaan. Kietäväinen perää maakunnan päättäjiltä yhteistä tahtotilaa.

Jos Etelä-Savo ei löydä yhteistä säveltä, maakunta menettää lopunkin painoarvostaan ja mahdollisuudet valuvat hiekkaan.

– Juva on maakunnassa edelläkävijä. Strateginen kehitysote on vahva ja päättäjillä on kyky ottaa hallittuja riskejä. Vaikka kritiikkiä on ollut, isoihin ratkaisuihin on löytynyt vastuullisia voimia. Juva on luonut mielikuvan edelläkävijäkunnasta itseään isompana kuntana. Juvalle on nousemassa sukupolvi, joka ei pyydä olemassaoloaan anteeksi.

Paikallislehden merkityksen Kietäväinen näkee paikkakunnan kehityksen sparraajana. Paikallislehti voi olla keskustelualusta, joka pohtii vaikkapa paikkakunnalle tärkeitä asioita.

Paikallislehden kautta muualla asuva seuraa kotiseutunsa asioita. Siinä mielessä paikallislehti on myös merkittävä foorumi.

Paikallislehti puhuu Kietäväisen mukaan lukijansa kieltä ja kertoo ihmisten arjesta.

– Vaikka globalisaatio etenee, ihmiselle on tärkeää tietää, missä ne oikeat juuret ovat.

Timo Kietäväinen

59-vuotias Kevan toimitusjohtaja 1.5.2016 alkaen.

Työskennellyt aiemmin muun muassa Juvan kunnan suunnittelusihteerinä 1982-83, kansanedustajana 1983-91, Kunnallisliiton toimitusjohtajana 1992-93 ja Kuntaliiton varatoimitusjohtajana1993-2016.

Asuu Helsingissä paritalossa.

Perheeseen kuulu vaimo ja kaksi aikuista lasta.

Harrastaa ulkoilua eri muodoissaan, metsätöitä ja rakennusten korjaushommia.

On syntyisin Juvalta ja kotitilaa Kaskiissa pitää veljenpoika, vapaa-ajanasunto löytyy Puumalasta ja on jokakesäinen vieras Juvalla.

Juttu on julkaistu 20. lokakuuta 2016 Juvan Lehden 60-vuotisjuhlalehdessä. Koko lehti löytyy myös sähköisenä näköislehtenä Juvan Lehden verkkosivuilta osoitteessa juvanlehti.fi