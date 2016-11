Jälkiäänitys herättää kaitafilmit eloon – Antti Kilkin dokumenttipätkiä tulee kaikkien katsottavaksi

Liikkuvaa kuvaa Juvan maatalousnäyttelystä vuodelta 1979 näkyy ruudulta, ja Antti Kilkki selostaa mikrofoniin paperista. Sanna Kauppinen seisoo vieressä, tökkää olkapäästä, kun tulee tauko tai selostus jatkuu.

Liikkuvaa kuvaa ja käsikirjoitustekstiä on hankala seurata samanaikaisesti

Kuva siirtyy porsaaseen, joka touhuaa näyttelyaitauksessa. Antti jatkaa ”Juvan osuusmeijerin johtaja…”

– Ajoitusta täytyy hieman muuttaa, muuten syntyy tahatonta komiikkaa, Sannaa naurattaa.

Otetaanpa uusiksi. Samuli Rimmi kelaa taakse päin, ja äänittää kohdan uudestaan. Nyt kuva ja selostus osuvat yksiin henkilön kanssa.

Antti harmittelee, että olisi pitänyt kuvata enemmän ja pistää kamera jalustalle.

– Olisi pitänyt keskittyä yksistään kaitafilmille kuvaamiseen ja olla rohkeampi. Kukaan ei pyytänyt, vaan vapaaehtoisesti tallensin näyttelyä, otin kuvia myös filmikameralla.

Kaitafilmiä piti käyttää säästeliäästi ja kuvata molemmille puolille.

Antti muistelee, että kahdeksan minuutin kuvaamiseen filminpätkä maksoi 50 markkaa.

Myöhempinä aikoina Antti näytti kuvaamiaan pätkiä yleisötilaisuuksissa ja selosti itse.

Mykkäfilmistä katsoja ei saa samanlaista kuvaa, joten siihen haluttiin pysyvä ääni.

– Käsikirjoituksen laatiminen oli iso työ, sillä yksityiskohdat piti kerätä eri lähteistä, mm. näyttelyn ohjelmasta. Aluksi nauhoitin Antin selostuksen sellaisena kun hän on sen esittänyt ja purin kirjalliseen muotoon. Siitä muokattiin käsikirjoitus. Tekstiä ei voi olla liikaa, mutta ei liian pitkiä taukojakaan saa syntyä, Sanna kuvailee.

Juvan Kamerakerho on aikaisemmin siirrättänyt Antin kaitafilmit digitaaliseen muotoon Leader-hankkeen avulla.

Yhteensä 34 lyhytfilmiä on dvd-levyillä, ja osa niistä on nähtävillä Youtube-palvelussa ilman selostusta.

– Digitointivaiheessa meillä oli mielessä, että niihin pitää saada ääni. Juvan kunnallishallinnon 100 vuotta tehtiin kokeeksi, ja sitten haimme avustusta yhteensä neljän elokuvan viimeistelyyn. Se kattaa äänitykset, muu on talkootyötä.

Innsbruckin olympialaiset 1964 ja Ruotsin pääministeri Tage Erlanderin ja presidentti Urho Kekkosen vierailu ovat vielä kesken. Nekin valmistuvat tämän vuoden aikana.

Antti aloitti Juvan kunnan nuorisosihteerinä vuonna 1959 ja harrasti muun muassa valokuvaamista.

– Kunnanjohtaja Tapio Hyyryläinen käski minun mennä kauppaan ostamaan kaitafilmikameran. Kun kaksi juvalaismiestä, Kalevi ja Raimo Hämäläinen, oli lähdössä kilpailemaan olympialaisiin vuonna 1964, tapahtuma piti ikuistaa. En ollut aikaisemmin käyttänyt kaitafilmikameraa, joten se oli samalla opintomatka.

Valmisteilla on reilun kymmenen minuutin pätkä olympialaisista.

Yle:n arkistosta on ollut apua, kun on etsitty kilpailijoiden nimiä.

– Nämä neljä videota tulevat kaikkien näkyville internetiin. Kunnan nettisivuilta on mahdollista luoda sinne linkki samoin kamerakerhon sivuilta. Myös ne videot, joissa ei ole selostusta, ovat edelleen nähtävissä, Sanna kertoo.

Selostuksen liittäminen kaikkiin videoihin on liian iso urakka ainakin tällä kertaa.

Valmistelu on aikaavievää. Sannan mielestä osa voitaisiin toteuttaa siten, että Antti muistelee jälkiäänityksenä kuvaamiaan tapahtumia.

Yksityiskohtia selostukseen pitää kerätä eri lähteistä.

Äänitykset tehdään Samuli Rimmin studiolla. Antti Kilkki ja Sanna Kauppinen hiovat yksityiskohtia.

Sanna Kauppinen huolehtii selostuksen ajoituksesta Antti Kilkin lukiessa.

Ääni ja kuva asettuvat kohdilleen miksauspöydässä. Äänitykset tehdään Samuli Rimmin studiolla.