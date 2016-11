Rapiolle alkuperämerkki

Kahdeksan Saimaan alueella toimivaa yritystä on saanut D.O. Saimaa -alkuperämerkinnän.

Juvalaisen Rapion myllyn tuotteet ovat saaneet alkuperämerkinnän lukuunottamatta vaaleita vehnäjauhotuotteita.

Merkki voidaan myöntää tuotteille tai raaka-aineille, jotka on tuotettu, käsitelty ja jalostettu Saimaan alueella. Alueellisen kriteerin täyttymiseksi lasketaan sadan kilometrin etäisyys Saimaan vesistöstä.

Etelä-Savon maakuntaliiton hallinnoimaan merkkiin saa käyttöoikeuden kahdeksi vuodeksi 200 eurolla, jos hakija täyttää kriteerit.

Merkin käyttöoikeuden uusi hakukierros on jo käynnissä. Hakemusta pääsee täyttämään verkkosivulla www.dosaimaa.fi.