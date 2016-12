Mhy-vaalit ratkesivat – katso ketkä valittiin Juvalta!

Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savolle valittiin uusi valtuusto 4.-25.11. järjestetyissä postivaaleissa.

Ääntään käytti 4004 jäsentä eli noin 42 prosenttia jäsenistä. Edellisissä vaaleissa äänestysprosentti oli 34 prosenttia, joten aktiivisuus kasvoi selvästi. Valtuustossamme on 41 jäsentä ja 13 varajäsentä.

– Äänestysaktiivisuus osoittaa, että metsäasiat kiinnostavat ja että metsänhoitoyhdistystoiminnalla on metsänomistajien luottamus. Nyt valitut valtuutetut edustavat laajasti työelämää ja tuovat monipuolista

tietotaitoa yhdistyksen kehittämiseen, luonnehtii Mhy Etelä-Savon johtaja Petri Pajunen.

Valtuusto käyttää jäsenten päätösvaltaa ja on metsänhoitoyhdistyksen ylin päättävä elin.

Uudet valtuutetut ottavat tehtävänsä vastaan 1.1.2017. Uusi valtuusto kokoontuu 12.1.2017 järjestäytymiskokoukseen.Valtuutetut toimivat tehtävässään neljä vuotta eli 31.12.2020 saakka.

Valituista valtuutetuista 21 prosenttia on uusia. Valtuutettujen keski-ikä on 53 vuotta.

Valituista valtuutetuista 27 prosenttia on maatalousyrittäjiä. Muita yrittäjiä on 64 prosenttia, palkansaajia 7 prosenttia ja eläkeläisiä 2 prosenttia. Valtuutetuista 15 prosenttia on naisia.

Viime perjantaina päättyneissä postivaaleissa äänioikeutettuja metsänomistajia oli yhteensä 9543.

Postinkulun takia äänten laskenta aloitettiin vasta tällä viikolla.

Metsä-Savon vaalipiiristä valittiin 11 valtuutettua ja 3 varavaltuutettua. Listassa nimen ja ammatin jälkeen ikä, paikkakunta ja suluissa äänimäärä.

Ralli Kaisa Agrologi-metsäteknikko, 45, Sulkava (156), Kietäväinen Olavi Metsätalousyrittäjä, 61, Puumala (130), Martikainen Esa Maanviljelijä, 50, Juva (126), Rouhiainen Ville Metsätalousyrittäjä, 32, Juva (94), Piispa Timo Kasvituotanto ja talouden asiantuntija, 53, Juva (93), Ahonen Minna Maanviljelijä, 47, Juva (83), Summanen Matti Maanviljelijä, 59, Puumala (69), Tiimonen Antero Monialayrittäjä, 56, Sulkava (68), Liimatainen Pekka Metsätalousyrittäjä, 53, Juva (54), Tolvanen Asko Maanviljelijä, 53, Sulkava (52), Kurki Kalevi Eläkeläinen, 65, Sulkava (37), Laamanen Tarja Talouspäällikkö, 55, Ylöjärvi (24) varalle, Liesto Kimmo Lääkäri, 57, Helsinki (18) varalle, Arokivi Maritta Terveystarkastaja, YAMK, 60, Lappeenranta (17) varalle.