Osa terveyskeskuksen katosta on uusittava ennen peruskorjausta

Terveyskeskuksen peruskorjausta suunniteltaessa paljastui ikävä yllätys. Kun rakennuksen katon kunto tutkittiin, havaittiin korroosiovaurioita vesikatteen materiaalissa. Vuonna 2007 tehdyssä remontissa pinnoitus oli epäonnistunut, minkä seurauksena vesikatteeseen on syntynyt ruostevaurioita.

Huonetiloihin kosteutta ei ole toistaiseksi päässyt. Sitä on löytynyt kattorakenteista. Katto on korjattava pikaisesti, eli se menee muun remontin edelle.

Terveyskeskuksen laajennuksen yhteydessä vanhan osan katto pinnoitettiin, mikä on osoittautunut virheeksi. Pinnoite ei ollut sopiva, vaan aiheuttaa pellin ruostumista.

Kattoremontin kustannusarvio on 425 700 euroa, mikä nostaa terveyskeskuksen muutos- ja korjauskustannukset lähes viiteen miljoonaan euroon.

Työlle ja tarvikkeille on annettu 10 vuoden takuu, joten kunta voi vaatia korvausta.

Peruskorjaussuunnitelmat ovat muutoin valmiit. Muutos- ja peruskorjaustyöt tehdään ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa sijaitsevilla nykyisillä vuodeosastoilla, jotka ovat pääsisäänkäynnistä länteen päin, sekä kellarissa.

Valtuuston myönteinen päätös tarkoittaisi, että korjaus- ja muutostyöt kilpailutetaan kevättalven 2017 aikana, ja työt alkaisivat aikaisintaan kesällä 2017. Ne valmistuisivat vuoden 2019 alkuun mennessä. Väistötilat tehdään ammattiopistolta vapautuneeseen rakennukseen.