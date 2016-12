Sotaveteraanien muisto säilyy esineistöä keräämällä

Veteraanien keski-ikä on varsin korkea ja hengissä olevien joukko yhä harvempi.

– Veteraanityön painopiste alkaa suunnitelmia myötäillen siirtyä hoivaamisesta perinteiden vaalimiseen, Esko Vuokko sanoo.

Lähtökohdat ovat Vuokon mukaan vahvat. Yhtenä esimerkkinä ovat muun muassa seppeleiden laskut sankarihaudoille.

Perinneaikaan siirtyminen etenee niin, että nykyisten veteraanijärjestön toimenkuvaa ja sääntöjä muutetaan vuoteen 2020 mennessä. Esimerkiksi Suur-Savon Sotaveteraanipiiriin alueelle luodaan kolme alueellista perinneyhdistystä Mikkelin, Pieksämäen ja Savonlinnan seuduille. Tämä tapahtuu yhteistyössä Sotainvalidien veljesliiton ja Rintamaveteraanien Suur-Savon piirien sekä paikallisten toimijoiden kanssa.

– Piirin ja yhdistysten toiminnan muututtua perinnetoiminnaksi, nykyisten yhdistysten ja piirin varat käytetään säännöissä määrättyyn tarkoitukseen. Veteraaneille tarkoitettuja varoja ei käytetä perinnetoimintaan.

Paikallisella tasolla keskeistä toimintaa on esimerkiksi sankarihaudoista ja muistomerkeistä huolehtiminen.

Parasta aikaa Juvallakin ollaan aktivoitumassa esineistön kokoamisen ja säilyttämisen saralla.

Kunnalta on saatu keskustasta käyttöön tila, johon rakentuu paikallinen perinnehuone. Perinnehuoneita on jo olemassa eri puolella Suomea, nyt niitä ryhdytään koostamaan laajemminkin.

Toiveena ja tavoitteena on Vuokon mukaan se, etteivät arvokkaat sota-aikojen muistot päätyisi ainakaan kaatopaikalle.

– Mikäli vuosien 1939-45 jatkosodan aikaista aineistoa löytyy, otetaan sitä vastaan ja säilytetään perinnehuoneella, Vuokko sanoo.

Perinnehuoneeseen voi toimittaa käytännössä kaikkea jatkosotiin liittyvää aineistoa.

Arvossaan ovat muun muassa uniformut, aseet, kuvat, tallenteet, mitalit, puhdetyöt ja kirjeet.

Jonkin verran jatkosotaan liittyvää aineistoa Juvalla jo saatu perinnetyöhön liittyen. Näkyvin esimerkki tästä on sankarihautojen lähellä sijaitseva haupitsi.

Vuokon mukaan tarkoituksena on järjestää perinnehuoneen aineisto museaalisesti oikein, jonkinlaista teemajakoa käyttäen.

Jos esineistö tulee riittävästi, siitä voidaan koota erilaisiakin näyttelyitä. Ajatuksena on, että perinnehuoneesta saataisiin esittely myös kunnan verkkosivuille.

– Juvalaisittain erityisen kiinnostavia aihepiirejä ovat tältä seudulta koottuihin JR49 ja JR7 -rykmentteihin liittyvä aineisto.

Perinnehuoneiden perusajatuksena veteraanien toiveiden mukaisesti se, että sota-aikojan muisto säilyisi mielessä. Perinnehuoneisiin toivotaan erityisesti sellaista aineistoa, joka veteraanien omaiset eivät ole säilyttämässä itsellään.