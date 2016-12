Paunonen johtaa Juvan perussuomalaisia

Juvan perussuomalaiset pitivät syyskokouksen 30. marraskuuta.

Kokous valitsi yksimielisesti Reijo Paunosen jatkamaan yhdistyksen puheenjohtajan tehtävissä vuonna 2017 ja toimimaan myös perussuomalaisten kunnallisvaalien vaalipäällikkönä.

Hallituksen jäseniksi valittiin Johanna Huisko, Ano Turtiainen, Kimmo Kosonen ja Ari Hartikainen.

Yhdistyksen sihteeri ja varapuheenjohtaja valitaan tammikuun 2017 järjestäytymiskokouksessa.

Tulevan vuoden toimintasuunnitelmana on kunnallisvaaleihin keskittyminen perussuomalaiselta arvopohjalta.

Tällä hetkellä kunnallisvaaliehdokkaita on kymmenen.

Syyskokouksen pääpuheenaiheeksi nousivat lasten ja oppilaiden käyttämät kunnan päivähoito- ja opetustilat.

Toinen aihe käsitteli päätöksenteon avoimuutta ja valmistelua, jossa on yhdistyksen mielestä parantamisen varaa.

Kolmantena seikkana esiin nousi tuleva soteratkaisu ja sen EU-direktiiviin pohjautuvan hankintalain tuomat ongelmat.

Direktiivin määräykset koskevat myös soteratkaisua ja siten myös yksityispalveluja.

Yhdistys muistuttaa, että hankintakokonaisuudet on pilkottava niin, että myös pienet yritykset pääsevät mukaan.