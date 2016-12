Imatra pysäytti Suomen

Imatran kauhistuttava kolmoissurma pysähdytti Suomen. Järkyttävä teko luo alkavalle joulun ajalle varjon. Murhemieli valtaa ihmiset, ja suomalaiset surevat.

Tapahtuma tallentuu kansakunnan muistiin, kuten ovat tallentuneet aikaisemmmatkin hirmuteot.

Mielipuolisten tapahtumien tullessa nostetaan julkisuudessa esiin monia kysymyksiä pohdittaviksi.

Ampujan on todettu olevan poliisin vanha tuttu ja tuomittu aiemmin tapon yrityksestä.

Murhenäytelmissä keskustellaan myös, tukeeko yhteiskunta riittävästi moniongelmaisia ihmisiä vai onko turvaverkko pettänyt jossakin kohtaa.

Kuten asiantuntijat muistuttavat, asiat eivät ole kovinkaan yksinkertaisia. Vaikka surmatöiden tekijät ovat usein yhteisöstään syrjäytyneitä, he eivät aina itse halua hakeutua avun piiriin, vaikka sitä olisi tarjolla. Yhteiskunnan tulee kuitenkin huolehtia, että ihmiset saavat apua ongelmiinsa. Ihmisistä on pidettävä huolta.

Tällä kertaa ulkomaiset mediat ottivat esille, että Suomessa on vahva metsästyskulttuuri ja paljon yksityisaseita väkilukuun suhteutettuna.

Esimerkiksi ranskalaislehti Libération kirjoitti suorasukaisesti, että tragedia on osoitus maan aseongelmasta ja aseiden laajasta levinneisyydestä.

Pääministeri Juha Sipilän (kesk) hallitus aikoo poliisitutkinnan jälkeen pohtia, olisiko jotain tehtävissä Imatran surmatyön kaltaisten ampumatapauksien ehkäisemiseksi. Aika näyttää, mitä tulee. Joitakin vuosia sitten aselakeja kiristettiin kahden kuolonuhreja vaatineen kouluampumistapauksen jälkeen.