Itsenäisyyspäivän rakenne muuttunut

Lumi on jo peittänyt maan, ikkunanlaudalle nostetut sinivalkoiset kynttilät tuovat lämpimän valon loistoa hämärään ja illalla istutaan television ääreen katselemaan Linnanjuhlia. Jos oikein jaksoi valvoa, saattoivat silmät pysyä auki Tuntemattoman sotilaan ajan. Suunnilleen näistä asioista muistan lapsuuden ajan itsenäisyyspäivien muodostuneen.

Sadan vuoden ikää lähestyvässä Suomessa asiat ovat toisin. Itsenäisyyspäivä on muuttunut koko Suomen yhteisestä juhlasta erilaisten mielipiteiden näyttämöksi. Lisäksi itsenäisyys-käsite ei ole laisinkaan yhtä itsestään selvä kuin ennen. Kannattaa pyöritellä mielessään ajatusta siitä, mitä itsenäisyys tarkoittaa ja mitä se merkitsee.

Onko itsenäisyyspäivä sitä, että on ylpeä maailman vähiten epäonnistuneesta kotimaastaan, vai sitä, että haluaa kylvää epätasa-arvoa? Nämä ovat kysymyksiä, joita jokaisen tulisi tarkkaan harkita.

Itsenäisyys on yksi arvoista, jonka äärioikeistolaiseen maailmankuvaan kallellaan olevat ihmiset ovat yrittäneet muovata omiin käyttöperiinsä sopivaksi. Ei ole sattumaa, että esimerkiksi uusnatsistinen ja kansallissosialistinen Pohjoismainen vastarintaliike marssi juuri itsenäisyyspäivänä.

Tänä vuonna Helsinkiin kerääntyi itsenäisyyspäivänä ennätysmäärä äärioikeistolaisia mielenosoituksia. Tätä ilmiötä kitkemään on kehitetty Per Natsi –lahjoituskampanja. Sen kautta on mahdollista lahjoittaa haluamansa määrä rahaa jokaista äärioikeiston mielenosoittajaa kohden, ja kerätyt rahat ohjataan tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävään työhön. Tällä pyritään kääntämään uusnatsistiset mielenosoitukset päälaelleen.

Mielenosoitukset ovat olleet jo useamman vuoden ajan tyypillisiä tähän aikaan vuodesta, mutta Per Natsi –kampanja on uudenlaista mielenilmaisua. Itsenäisyyspäivän päättyessä kampanjan arvioitiin keränneen jopa 200 000 euroa. Se on huomattava summa, ja on mielenkiintoista nähdä, kuinka lahjoitetut varat tullaan käyttämään. On luonnollista, että yhteiskunnallisiin asioihin vaikuttaminen siirtyy yhä enemmän sähköiseksi.

Olin seuraamassa median edustajana Helsingissä toteutuneita mielenosoituksia ja sitä, millaisen vastaanoton Helsinki ilman natseja –mielenosoitus sai. Tähän vastamielenosoitukseen kerääntyi noin 3 000 osanottajaa.

Kävin todistamassa myös Pohjoismaisen vastarintaliikkeen mielenosoitusta, joka keräsi huomattavasti pienemmän määrän osallistujia. Poliisi arvioi Kaisaniemen puistoon kokoontuneen alle kaksisataa ihmistä.

Oli ilo todeta, että tänä vuonna juhlapäivää saatiin viettää huomattavasti rauhallisemmin kuin esimerkiksi edellisvuonna. Huoli väkivallasta ja vastapuolien yhteentörmäyksistä oli selvästi havaittavissa, mutta poliisi piti huolen siitä, että mitään ei päässyt tapahtumaan. Toivon mukaan itsenäisyyspäivät kehittyvät yhä edelleen takaisin lapsuuden itsenäisyyspäivien kaltaisiksi.

Onni Ojala

Kirjoittaja on kuvajournalismin opiskelija, joka kannattaa yhdenvertaista ja tasa-arvoista Suomea.