Samiedu kouluttaa yhdessä yritysten kanssa

Ammatillisessa koulutuksessa on mahdollisuus kouluttautua uuteen ammattiin omaa osaamista kartuttamalla.

– Koulutukselle annetaan enää alkamisaika ja koulutuksen kesto riippuu täysin opiskelijan aikaisemmasta koulutuksesta ja työelämässä kertyneestä osaamisesta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, sanoo osaamisalapäällikkö Raija Peippo Savonlinnan ammatti- ja aikuisopistosta (Samiedu).

Hänen mukaansa koulutukset toteutetaan tiiviisti yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa. Opiskelijan oman polun suorittamisen lisäksi uutta on opettajien siirtyminen opettamaan luokkahuoneen sijasta yrityksiin ja heidän prosesseihin. Opiskelija voi olla työssä opiskelun aikana.

Kaikkiin alkaviin koulutukseen on haku 16. joulukuuta saakka, ja ne alkavat 9. tammikuuta 2017.

Peippo kertoo, että Samissa alkaa ensimmäistä kertaa logistiikan perustutkinnossa varastonhoitaja- ja autoalan perustutkinnossa varaosamyyjän koulutukset. Koulutukset toteutetaan yhteistyössä alueellisten yritysten kanssa monimuotokoulutuksena. Opetus tapahtuu pääsääntöisesti opettajan ja työpaikkaohjaajan toimesta yrityksissä olevilla varastonhallintajärjestelmillä ja työympäristössä.

Logistiikan perustutkinnon linja-autonkuljettaja koulutus toteutetaan yhteistyössä alueen neljän kuljetusyrityksen kanssa. Yhteistyöyritykset ovat Savonlinja Oy, Linja-autoliike S. Kosonen, Juutin Liikenne sekä JS Turvataksit Oy. Lisäksi raskas liikenne tarvitsee jatkuvasti kuljettajia, johon voi kouluttautua logistiikan perustutkinnon auton- ja yhdistelmäajoneuvonkuljettaja koulutuksella.

Niille henkilöille, joilla on C- tai D-luokan ajokortti, mutta ei ammattipätevyyttä, on alkamassa Kuljetusalan perustason ammattipätevyys. Pätevöityminen saavutetaan ajalla 9.1.2017 – 2.6.2017. Koulutukseen hakeutuvalla tulee olla vähintään C- tai D- ajokortti suoritettuna. Koulutus soveltuu suoritettavaksi työn ohessa.