Essoten valtuusto päätti ensimmäisestä talousarviosta – Aira Kietäväinen hallituksen johtoon

Ensimmäinen talousarvio on hyväksytty Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymässä (Essote). Valtuusto keskusteli laajasti vuoden 2017 talousarvion yksityiskohdista ja äänesti yhdestä muutosesityksestä.

Sosiaalidemokraatit esittivät talousarvioon kirjausta, jonka mukaan asiakasmaksuja tultaisiin alentamaan pienituloisille. Esitystä ei hyväksytty äänin 77-27. Talousarviopäätökseen liitettiin yksimielisesti sosiaalidemokraattien aloitteesta ponsi, jonka mukaan kaikkiin Essoten ja sen konsernin hankintasopimuksiin otetaan ehto työsuhteiden minimiehdoista.

Talousarvion loppusumma on noin 357,6 miljoonaa euroa. Summa kutistui käsittelyssä Essoten johtajan esittämästä 360 miljoonasta eurosta noin kolme miljoonaa euroa. Talousarvio on valmisteltu 3,1 miljoonaa euroa alijäämäiseksi, koska on oletettavaa, että nykyisten ylijäämien lisäksi vuosi 2016 tulee olemaan ylijäämäinen 3,1 miljoonaa euroa.

Eniten rahaa kuntayhtymä käyttää kansalaisten terveyspalveluihin, noin 155 miljoonaa euroa ja vanhus- ja vammaispalveluihin noin 112 miljoonaa. Mielenterveys- ja päihdepalveluihin kuluu noin 32 miljoonaa, kuntoutuspalveluihin 20 miljoonaa sekä perhe- ja sosiaalipalveluihin 33,6 miljoonaa.

Pääosa rahoituksesta tulee kuntaosuuksista, noin 304 miljoonaa euroa.

Valtuusto valitsi kuntayhtymän uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi juvalaisen Aira Kietäväisen(kesk.). Kietäväinen on ammatiltaan verosihteeri ja hän on kokenut kunnallistason päättäjä.

Aiempi puheenjohtaja Elisa Hänninen (kesk.) Juvalta oli hakenut eroa, koska hänestä tulee Essoten työntekijä vuoden 2017 alusta ja on näin ollen jäävi.