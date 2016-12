Juvan ilvesjahti saatiin päätökseen – kaksi ilvestä kaadettiin

Juvalle oli myönnetty tälle vuodelle kaksi ilveksen kannanhoidollista pyyntilupaa. Juvan riistanhoitoyhdistyksen mukaan ilvesjahti saatiin päätökseen hyvissä ajoin heti joulukuun alussa.

Ilvekset saatiin Keski-Juvan Riistamiesten alueelta Kettulasta 6.12. kello 13.30, ja saalis oli naaras painoltaan 14,5 kiloa.

Viimeinen ilves kaadettiin Etelä-Juvan Erämiesten alueelta Teivaasta 8.12. kello 12.55 saaliin ollessa 16,6-kiloinen naaras.

Riistanhoitoyhdistyksen mukaan ilveskanta on jälleen nousussa, sillä Juvan alueella on tehty tänä syksynä runsaasti pentuehavaintoja. Ilveksen pyyntiaika on 01.12.2016 – 28.02.2017. Juvalla ilvesjahdin ylijohtajana toimi tänä vuonna Veijo Tiusanen.