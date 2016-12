Musiikkiopiston joulusäveliä Juvalla

Mikkelin musiikkiopiston Juvan toimipisteen joulukonsertti jatkaa perinteitä. Ensi maanantaina 12.12. seurakuntasalissa kuullaan paljon joululauluja, mutta myös muita lasten ja nuorten esityksiä.

Joululaulut soitetaan pianolla, viululla, huilulla tai kitaralla. Suosituimpiin kuuluvat Joulupuu on rakennettu, josta kuullaan kolme eri versiota, ja Walking in the air, sekin kahtena sovituksena. Viulistit ja kitaristit esiintyvät myös yhtyeinä.

Klassisia numeroita ovat muun muassa Beethovenin pianosonaatti ja italialaisen Ludovico Einaudin Nuvole bianche.

Nuorimmat soittajat ovat koulussa vasta ensimmäisellä luokalla, vanhimmat jo lukiossa. Soittovuosia on karttunut vastaavasti.

Väliajalla on kahvio, jonka perinteisesti järjestää Poikolan lähetyspiiri. Tulot menevät Nepaliin lastenkodille.