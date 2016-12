Jouluinen musiikkielämys Juvalla ja Savonlinnassa

Etelä-Savon Musiikkiteatteri- ja Oopperayhdistys ESMO ry:n joulukonserteissa Juvalla ja Savonlinnassa kuullaan tänä vuonna Camille Saint-Saënsin Jouluoratorio. Oratorion solisteina laulavat Etelä-Savosta kotoisin olevat Päivi Pylvänäinen, Maiju Vaahtoluoto, Minna Raassina, Jere Martikainen sekä Joonas Asikainen.

ESMO aloitti toimintansa vuonna 2015. Se haluaa lisätä kulttuuritarjontaa omaan maakuntaan sekä muualle Suomeen eteläsavolaisin voimin.

Maiju Vaahtoluoto on voittanut Kangasniemen laulukilpailut vuonna 2016 ja Joonas Asikainen vuonna 2015. Jere Martikainen on palkittu Lappeenrannan laulukilpailuissa toisella palkinnolla vuonna 2013. Päivi Pylvänäinen on tullut monelle tutuksi ”Sopraanot metsäkedolla” -kiertueelta. Ensi vuonna hänet nähdään nimiroolissa Ilkka Kuusiston säveltämässä Aino Ackté –oopperan kantaesityksessä. Monipuolinen, arvostettu muusikko Minna Raassina valittiin Suomen vuoden 2016 kanttoriksi.

Juvan Kamarikuoro sekä Savonlinna-kuoro yhdistävät Jouluoratorion esityksessä voimansa. Teoksen johtaa Matti Makkonen. Orkesterina toimii ESMO-ensemble, johon kuuluu jousikvintetti, harppu ja urut. Konserteissa kuullaan myös tunnelmallisia joululauluja kuorojen esittäminä. Juvan Kamarikuoron johtajana toimii Pertti Laamanen ja Savonlinna-kuoron johtajana Mikko Sairanen.

Tähän mennessä ESMO on tuottanut kaksi lastenoopperaa, joista viimeisin oli Savonlinnan oopperajuhlilla nähty Pieni Punahilkka –satuooppera, sekä erilaisia konsertteja. Ensi vuonna ESMO tuottaa täyspitkän oopperan Aino Ackté. Sen ensi-ilta on Savonlinnasalissa lokakuussa 2017.

Jouluoratorio 18.12. kello 19 Juvan kirkossa ja 21.12. kello 19 Savonlinnan Tuomiokirkossa.