Elisa Hänninen johtaa Juvan Keskustaa

Suomen Keskustan Juvan kunnallisjärjestön johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Elisa Hänninen. Johtokunnan varapuheenjohtaja on Kalevi Myyryläinen ja sihteeri Mervi Heinonen.

Marjaana Huhtinen valittiin Pinja Valtasen tilalle johtokuntaan.

Muut johtokunnan jäsenet ovat Timo Pasonen, Riitta Rimmi, Anna Maaranen, Kari Hänninen ja Pekka Harmoinen.

Toiminnantarkastajat ovat Tapio Paunonen ja Jaakko Hänninen, varalla Markku Pesonen ja Erkki Hänninen. Piirin kokousedustaja on Elisa Hänninen ja varaedustaja Kalevi Myyryläinen.

Kokousväki päätti, että Keskustan kunnallisvaaliehdokkaiden on oltava puolueen jäseniä kuten viime vaaleissakin.