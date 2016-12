Esko Ripaoja johtaa Juvan Nuorisopesistä

Juvan Nuorisopesiksen uusi puheenjohtaja Esko Ripaoja haluaa pesäpallon takaisin huipulle. Paikkakunnan sijainti ja kenttä ovat mainiot, tarvitaan vain lisää tekijöitä, taustavoimia ja taloudellisia mahdollisuuksia.

– Yleisön kannatus on voitettava takaisin. Otteluiden ympärille on kehiteltävä oheisohjelmaa, jotta niistä tulee koko perheen tapahtumia. Niitä voitaisiin hyödyntää myös matkailussa.

Pesäpallon tunnetuksi tekemiseen lasten ja kouluikäisten keskuudessa kiinnitetään huomiota. Harrastepesistä viritellään uudelleen, puulaakisarja saisi väkeä liikkeelle.

Uuden puheenjohtajan johdolla seura etenee määrätietoisin askelin etappi kerrallaan. Suunnitelmat on tehty useiksi vuosiksi eteenpäin. Hetkessä ei pesiksen asemaa paranneta, talouden tosiasiat on pidettävä mielessä.

– Juniorityön merkitys on suuri, jotta syntyy paikkakunnan ja alueen oma joukkue. Sitä voidaan täydentää ulkopuolisilla pelaajilla, Ripaoja muistuttaa..

Tuukka Martikainen vastaa jatkossa käytännön urheilutoiminnasta. Tehtäviä on seurassa jaettu useammille hartioille.

– Joukkuetta rakennetaan viime kauden pohjalle. Merkittävin vahvistus on Saku Kapanen, joka pelaa Juva-Pesiksen joukkueessa ensi kesänä. Muutamien pelaajien kanssa käydään vielä neuvotteluja, Martikainen kertoo.

Superpesistä nähdään ensi kesänäkin Puistolassa. Kiteen Pallon kotiottelu Pattijokea vastaan pelataan 11. kesäkuuta.