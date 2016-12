Rivit harvenevat, perinne elää

Sotiemme veteraanien läsnäolo keskuudessamme alkaa pikku hiljaa väistyä, ja se oli konkreettisesti havaittavissa maanantaina pidetyssä veteraanien joulujuhlassa.

Kaunista ja arvokasta juhlaperinnettä kykenee kunnioittamaan vuosi vuodelta yhä harvempi veteraani. Osa heistä on liian väsyneitä lähtemään liikkeelle, ja osa on jo manan majoille siirtyneitä. Arvion mukaan Juvalla on enää kymmenkunta elossa olevaa sotaveteraania.

Veteraanityössä ollaan siirtymässä uuteen vaiheeseen eli perinnetyöhön, ja siinä Juvalla ollaan mallikkaasti liikkeellä.

Perinnetyötä on konkreettisimmillaan esimerkiksi perinteen tallentaminen, kokoaminen, tutkiminen, tietopankkien kokoaminen, digitointi ja aineiston museointi. Juvalla on tarkoitukseen saatu huone kunnan omistamasta kiinteistöstä, ja siihen aletaan tallentaa veteraanien historiaa.

Tähän saakka perinnetyöksi on katsottu esimerkiksi veteraanien sankarihaudoista ja muistomerkeistä huolehtiminen, mutta tulevina aikoina ja veteraanien rivien harvetessa työ saa uusia muotoja.

On äärimmäisen tärkeää, että läsnäoleville ja tuleville sukupolville annetaan mahdollisuus perehtyä oman valtion historiaan. Kansakunnan muistissa täytyy säilyttää ne uhraukset, joita veteraanit ovat tehneet maatamme puolustaessaan.