Uutiset puhuttavat jo lapsia

Pikkuhiljaa katseet voi suunnata jo kohti joululomaa. Itselläni on nyt kuuden viikon mittainen harjoittelu ala-asteen toisella luokalla takanapäin. Oli ala mikä vain, harjoittelu oikeassa työympäristössä opettaa meitä aina eniten. Suunnittelemattomat tilanteet ja lasten yllättävät kysymykset pitivät Normaalikoululla tämänkin open takuulla skarppina koko päivän ajan.

Harjoittelussani vahvistui havainto siitä, kuinka nykyisin kaikki informaatio on jo pienten lasten ulottuvilla. Aikaisemmin lapset kohtasivat iltapäivälehtien sensaatiohakuiset otsikot ruokakaupassa, mutta nyt askel on otettu melko lailla pidemmälle. Koko maailman tapahtumat mahtuvat jo pienenkin lapsen taskuun.

Tieto, kuvat ja videot ovat jatkuvasti saatavilla kännykän kautta. Kaikella on toki puolensa. On hienoa, että lapset tietävät asioista ja pysyvät ajan tasalla. Mutta kysymys kuuluukin, kuinka paljon lapsen on hyvä saada tietää ja missä menee raja?

Lapsia on mahdotonta suojella kaikelta informaatiotulvalta. Eräs asia kuitenkin on, johon voimme vaikuttaa. On tärkeää, että lasta kuunnellaan ja taustalla kummittelevista uutisaiheista pystytään puhumaan. Hyvä esimerkki lasten keskuudessa nopeasti levinneestä uutisesta oli Halloweenin aikoihin sattunut pelleilmiö, jossa pelleiksi pukeutuneet henkilöt pelottelivat ihmisiä kaduilla.

Samantapaisen aiheen parissa tulen viettämään aikaa kauemminkin. Tällä tarkoitan sitä, että kandidaatin tutkielmani aihe koskettaa juuri mediakasvatusta. Koulu ei enää ole vain kertotaulujen opettelua ja neulomista, 2000-luvun lapset tarvitsevat aivan uudenlaisia taitoja.

Uudessa opetussuunnitelmassa puhutaankin monilukutaidosta. Itse aion paneutua vielä enemmän siihen, kuinka vaikeita uutisaiheita tulisi käsitellä koulussa. Mitä mieltä ovat oppilaat ja opettajat? Mikäli oppilailla on selvästi pinnalla jokin uutisaihe, jatkaako opettaja silti tunnin varsinaisen aiheen parissa vai tarttuuko hän lasten tai nuorten mielessä pyörivään teemaan.

Olisi mielenkiintoista tietää myös vanhempien mielipiteitä. Aion selvittää, millaiset uutisaiheet koetaan lasten keskuudessa pelottaviksi ja miksi ne jäävät helposti päähän pyörimään. Lapset kuulevat sanoja sieltä täältä, mutta eivät tiedä asiayhteyttä, johon ne kuuluvat. Tässäkin tapauksessa vanhempien ja opettajan rooli nousee esille, keinokin on jo tiedossa: kuuntele ja keskustele.

Jo tavallisten iltauutisten sisältö voi olla täynnä puhetta sodista, talousvaikeuksista ja katastrofeista. On haastavaa miettiä, kuinka ne saataisiin ikään kuin lapsen kielelle. Helsingin Sanomat tarjoaa ainakin yhden mallin. Perjantaisin lehdessä ilmestyy aukeama, joka kantaa nimeä Lasten uutiset.

Puhutuimmat uutisaiheet viikon ajalta on kirjoitettu lapsille ymmärrettävällä tavalla. Omasta näkökulmastani on hienoa, jos lapsia kannustettaisiin uutislähteille, sillä usein sana uutiset mielletään tylsäksi ja harmaaksi käsitteeksi.

Lapset ja nuoret heräävät vasta silloin uutisten pariin, kun jotain järisyttävää tapahtuu. Ja juuri silloin tulisi kasvattajien olla hereillä. Vaikeat, hämmentävät ja pelottavat uutisaiheet eivät tule loppumaan, mutta siihen, kuinka ne otetaan esille lasten kanssa, on meillä mahdollista vaikuttaa.

Elina Tuuliainen

Kirjoittaja opiskelee Jyväskylän yliopistossa ja kirjoittaa kandidaatin tutkielmaansa mediakasvatuksesta.