Valtuustovuosi huipentui palkitsemisiin

Juvan kunnanvaltuusto ja samalla koko valtuustovuosi huipentui moniin palkitsemisiin viime maanantaina,

Kunnan edustajat luovuttivat 30-vuotisesta työstä Kuntaliiton kultaiset ansiomerkit Kirsi Anttoselle ja Helena Klemille. Varhaiskasvatuksen esimies Kirsi Anttonen on työskennellyt kunta-alalla noin 32 vuotta, josta ja Juvan kunnassa vuodesta 1985.

Palkkasihteeri Helena Klemillä on kunta-alan työkokemusta vajaat 31 vuotta, Juvan kunnan palveluksessa hän aloitti vuonna 1986.

Vuoden 2016 kulttuuripalkittu Auli Vasara kukitettiin. Kulttuuripalkinnon suuruus on tuhat euroa.

Auli Vasara on tehnyt tuohi- ja pajutöitä 15 vuoden ajan. Hän voitti tuohitöiden Suomen mestaruuden viime kesänä. Hän on ollut järjestämässä valtakunnallisia tuohi- ja pajuleirejä, joista kolmas oli viime kesänä Juvalla.

Vuoden yritys 2016 -palkintoa olivat vastaanottomassa Sisuwood Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja pääomistaja Juha Kontio sekä toimitusjohtaja ja osaomistaja Risto Solaranta. Puusepänteollisuuden yritys on erikoistunut kiintokalustetoimituksiin. Liikevaihto on noin 3,5 miljoonaa euroa, ja työntekijöitä on 30.

Maanantain valtuusto oli sikäli poikkeuksellinen, että perinteinen nelivuotinen valtuuston istuntokausi olisi päättynyt tämän vuoden loputtua. Kuntavaalit järjestetään ensi vuoden huhtikuun 9. päivä, ja uusi valtuusto aloittaa kesäkuun alusta.

Valtuuston puheenjohtaja Elisa Hänninen (kesk.) mukaan kulunut vuosi on ollut monella tapaa ikimuistettava. Juva on saanut uuden kunnanjohtajan, kun Mervi Simoska aloitti syksyllä, ja kuntaa 30 vuotta johtanut Heikki Laukkanen jäi eläkkeelle.

Uusi vuosi tuo paljon uutta.

– Kunnan uusi organisaatio ja hallintosääntö on hyväksytty, Essote aloittaa ja Juvan 575-juhlavuosi sekä Suomen 100-vuotisjuhlavuosi ovat alkamassa, Hänninen listasi.