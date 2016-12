K-Supermarket valmistuu etuajassa juhannusmyyntiin

Juvan uusi K-Supermarket valmistuu etuajassa jo kesäkuussa. Rakennustöitä urakoivan Castorcon-Finland Oy:n johtaja Risto Hiekka sanoo töiden edistyneen rivakasti.

Keskon aluejohtaja Jari Kuosmanen puolestaan lupaa uuden K-Supermarketin avaavan ovensa juhannusmyyntiin mennessä kesäkuussa.

– Lomakauden alku on Juvalle ja seutukunnan kesäasukkaille niin tärkeää kauppa-aikaa, että pyrimme täyttämään asiakkaiden odotukset etuajassa. Urakoitsija luovuttaa rakennuksen mahdollisesti toukokuussa. Viranomaistarkastusten jälkeen myymälän tavaroittaminen eli tavaroiden sisääntuonti ja asettelu vie aikaa noin kuukauden, Kuosmanen sanoo.

Aluejohtaja Kuosmanen kertoo, että K-Supermarketin kauppiasvalinta varmistuu tämän talven aikana.

– Kiinnostusta uuteen kauppaan on, mutta kauppiasneuvottelut ovat vielä kesken.

K-Supermarketin niin sanottuun etutilaan on myös tulossa uusi yrittäjä. 100-200 neliön etutilaan tulee päivittäistavarakaupan ulkopuolinen myymälä, mutta Kuosmanen ei vielä halua paljastaa sen myymäläkonseptia.

Uudisrakennuksessa on nyt jo katto valmiina ja seinät pystyssä. Sisällä on rakennustyömaan lämmöt päällä ja sisätöitä on päästy paiskimaan lämpimissä tiloissa. Uudisrakennus työllistää tällä hetkellä 20-30 rakennusmiestä työvaiheesta riippuen.

Työmaan vastaava rakennusmestari Jari Luoma sanoo, että vuodenvaihteen jälkeen päästään työmaalla aloittamaan jo sähkötyöt.

Hänen mukaansa rakentaminen on edistynyt suunnitellusti eikä yllätyksiä tai viivästymisiä ole ollut, vaikka talvi tuli syksyllä etuajassa ja yllättäen.

Juvan uuden K-Supermarketin rakentaminen maksaa runsaat 4 miljoona euroa. Yli 7 200 neliön tontille nousee noin 1 500 neliön supermarket ja 100 auton pysäköintitilat.

Yleensä Keskon supermarket-luokkaan kuuluvan myymälän tavaravalikoima on 10 000-15 000 eri tuotetta.

Keskon aluejohtaja Jari Kuosmasen mukaan Kesko on lähtenyt omassa kauppaverkoston suunnittelussaan siitä, että nykyinen keskustassa oleva K-Market Makupala lopettaa uuden K-Supermarketin avauduttua.

K-Market Makupala toimii vuokratiloissa.