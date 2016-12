Teivaasta satoja joulupuita

Juvalainen Vesa Penttinen kasvattaa joulupuita Juvan Teivaan kylällä. Penttinen puhuu mielellään joulupuista eikä joulukuusista. Hänellä nimittäin on kasvamassa myös mäntyjä kotien joulupuiksi.

Itse asiassa mänty on joulupuuna Aku Ankan lukijoille kuusta tutumpi. Aku Ankan joulupuut ovat kontortamäntyjä, jotka kasvavat Lännessä.

Vesa Penttinen aloitti joulupuumyynnin nelisen vuotta sitten. Juuri tänään Juvan Teivaan joulupuiden myynti alkaa mm. Mikkelin Graanilla. Penttisen kotitilalta Osmolasta myyntiin tulleet joulupuut ovat metsä- ja mustakuusia. Mustakuuset tuottavat latvaan myös käpyjä.

Penttinen kasvattaa joulupuita sivutoimisesti. Tilan mailla on varttumassa yli 10 000 joulupuuta. Vuosittain niistä lähtee muutama sata myyntiin. Jotta tarjonta olisi riittävän monipuolinen, myyntipaikoilla on myös viljelijäkollegojen puita.

– Tämä on hauska liikunnallinen harrastus. Perinteisessä puuntuotannossa istutuksesta sadonkorjuuseen aikaa vierähtää 50-80 vuotta. Joulupuissa sato kypsyy korjuukuntoon ”vain” kymmenessä vuodessa, Penttinen naurahtaa.

Miehen leipätyö on toisaalla suuressa metsäyhtiössä. Kiintymys puihin uusiutuvana raaka-aineena on kuitenkin se yhteinen lenkki joulupuuharrastuksen ja leipätyön välillä.

Penttinen kertoo Suomesta löytyvän kymmenkunta kasvattajaa, jotka ammattimaisesti kasvattavat joulupuita. Sivutoimisia sitten löytyy enemmänkin. Juvankin seudulla muutama, mutta ammattikasvattajia ei ole yhtään.

– Joulupuuviljelijöitä mahtuu lisääkin, Penttinen sanoo. Hän kuuluu Joulupuuseuran hallitukseen. Joulupuuseura järjestää kasvattajille neuvontaa, auttaa verkostoitumisessa sekä edistää kasvatuksen tutkimusta.

– Viljelyn aloittavan on kuitenkin varauduttava suurehkoon ja säännölliseen työmäärään. Joulupuiden muotoilu edellyttää jokaisen puun luona piipahtamista vähintään 10 kertaa sen elinkaaren aikana eikä välivuosia saisi tulla. Yhtä tärkeää on perehtyämyyntikanavien rakentamiseen, neuvoo Penttinen.

Suomalainen asiakas on tarkka oman joulupuunsa suhteen.

Jokaisen muistoihin on piirtynyt kuva ihannepuusta. Kasvattajan on vastattava asiakaskunnan toiveisiin.

Joku kysyy metrin mittaista joulupuuta ja toinen etsii 3-4 metrin puuta. Jonkun mielestä puun on oltava leveä, toinen haluaa kapeaa.

– Sen takia joulupuiden myyjällä täytyy olla tarjolla useamman näköisiä ja kokoisia joulupuita. Joulupuu on suomalaisen perinnejoulun ilmentymä. Niitä koristellaan koteihin joka joulu noin 1,5 miljoonaa kappaletta. Melkein joka kodista löytyy joulupuu isompi tai pienempi, tuuheampi tai harvempi.

Penttiselle metsänhoidon sivuharrastuksena syntyneeseen joulupuun kasvatukseen on kaksi painavaa syytä: kuluttaja haluaa kotimaisen ja ekologisesti kasvatetun joulupuun. Tanskassa kasvatetut ja Suomeen tuotavat pihtapuut saavat kirvoja vastaan useita torjunta-ainekäsittelyjä yhden kasvukauden aikana. Lisäksi kasvuhormonisivelyllä rajoitetaan latvan kasvua vuosittain.

Kotimainen viljelty joulupuu on useimmiten luomutuote. Torjunta-aineita ei tarvita lainkaan tai niitä käytetään hyvin rajoitetusti. Suomen ilmasto on tässä mielessä edullinen.

Tuontipuut joudutaan kaatamaan 6-8 viikkoa ennen joulua. Kotimainen lähikuusi on tuore, pari viikkoa tai parhaimmillaan vain päiviä ennen myyntihetkeä kaadettu.