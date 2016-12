Maaseutunuorten joulutulet roihuavat 5-tien varrella Juvalla

Maaseutunuorten perinteiset joulutulet syttyvät teiden varsille torstaina 22. joulukuuta. Joulutulilla maaseutunuoret toivottavat matkailijat lämpimästi tervetulleiksi joulunviettoon maaseudulle. Joulutulet ovat Maaseutunuorten kiitos suomalaisille kotimaisen ruoan ja maaseutumatkailun suosimisesta jouluna ja ympäri vuoden.

Joulutulet syttyvät reilulla sadalla paikkakunnalla. Juvalla joulutulet palavat torstaina kello 18.30 valtatie 5:n varrella vähän ennen Vehmaan risteystä ja ABC-liikenneasemaa Mikkelin sunnasta tultaessa. MTK-Juva sytyttää joulutulet koko MTK-järjestölle ja ohikulkijoiden iloksi.

Joulutuliperinne alkoi reilut parikymmentä vuotta sitten. Ensimmäisen kerran Maaseutunuorten joulutulet syttyivät 1994 Etelä-Pohjanmaalla. MTK:n maaseutunuorten valiokunnan puheenjohtaja Aino Kurtti on mukana sytyttämässä joulutulia kotipaikkakunnallaan Yli-Torniossa.

– Lapin maaseutunuoret ovat vahvasti mukana vaalimassa tuota perinnettä. Se on komea perinne, jolla saa itsensä ja toivottavasti muutkin joulumielelle. Me Lapin ”manut” haluamme kiittää suomalaisen maaseudun ja ruoan arvostajia, suomalaisia, kertoo Kurtti.

Maaseutumatkailun asiantuntija Kimmo Aallon mukaan joulun aika on vuoden vilkkain sesonki maaseutumatkailuyrittäjille. Yrittäjät ovat valmistelleet joulua ja vuodenvaihdetta jo pitkään. Emännät ja isännät ovat valmiina vastaanottamaan jouluvieraat ympäri Suomen.

– Vuodenvaihde on mitä parhainta aikaa varata matka kiireettömyyteen ja maaseudun tunnelmaan. Valinnanvaraa löytyy maatila- ja mökkimatkailun sopivista yhdistelmistä joulun rauhaa janoaville tai voimaannuttavaa luonnon vetovoimaa haluaville.