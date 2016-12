Sakkoja ja korvauksia ympäristön turmelemisesta

Etelä-Savon käräjäoikeus tuomitsi juvalaisen miehen sakkoihin ja vahingonkorvauksiin ympäristön turmelemisesta. Hänet määrättiin siivoamaan kiinteistönsä ja sen ympäristö..

Syyttäjän mukaan mies on varastoinut haja-asutusalueella sijaitsevalle kiinteistölleen metalliromua, puutarvikkeita ja muuta jätettä. Metallia hän on myynyt eteenpäin, mutta siihen ei ole ollut ympäristölupaa. Osa jätteistä on ollut vaarallisia kuten akkuja

Mies on polttanut jätettä avotulella, vaikka se on jätelaissa kielletty. Siitä on ollut haittaa naapureille. Varastointi ei ole pysynyt omalla tontilla.

Ongelma on jatkunut pitkään. Ympäristölautakunta on useita kertoja kehottanut miestä siivoamaan tonttinsa ja ympäristön ilman tulosta. Viimeksi lokakuussa se määräsi teettämisuhan täytäntöön pantavaksi, mikä tarkoittaa, että siivous tehdään kunnan varoilla ja kustannukset peritään takaisin. Haastemiehelläkin on ollut vaikeuksia saattaa kirje perille.

Oikeudessa asianomistajina oli kaksi naapuria ja Ely-keskus. Toinen naapureista vaati vahingonkorvausta haitasta ja jätteiden poistamisen hänen tontiltaan välittömästi.

Syytetty myönsi toimintansa, mutta ei omien sanojensa mukaan tiennyt ympäristöluvan tarpeellisuudesta. Hän oli eri mieltä myymänsä metallin määrästä.

Oikeus piti tekoa piittaamattomuuden osoituksena, koska mies ei ollut poistanut säännösten vastaisesti säilytettyjä jätteitä ja muuta omaisuutta, vaikka oli saanut useita kehotuksia. Hänet tuomittiin 65 päivän sakkorangaistukseen, joka on yhteensä 455 euroa.

Rikoshyödystä, hakematta jätetystä ympäristöluvasta ja todistelukustannuksia mies joutuu maksamaan yhteensä lähes 6 000 euroa. Vahingonkorvausta maisema- ja ympäristöhaitasta määrättiin 4 000 euroa.

Mies on ilmoittanut tyytymättömyytensä tuomioon.