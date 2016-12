Iloisia uutisia hiihtoladuilta

Kilpahiihdosta kuuluu juvalaisittain hyvää. Näyttää siltä, että Juvan Urheilijoita edustavat nuoret hiihtäjät ovat kipuamassa kilpahiihdon kärkeen Suur-Savon piirissä.

Viime viikonloppuna niin Topi Huttunen kuin Vilma Jylhä ylsivät nappisuorituksiin.

Topi Huttunen pinkoi Porrassalmen hiihtojen pääsarjassa Mikkelissä ykköseksi, ja saman teki Vilma Jylhä: ykkössija.

Kuten tämän päivän urheilujutussa todetaan, vastaavaa juvalaismenestystä ei ole koettu sitten 1960-luvun.

Juvalaiskaksikon vahvat otteet jatkuivat sunnuntaina Rantasalmella: kummallekin hopeinen mitali kaulaan.

Suursavolaisessa hiihdossa on meneillään sukupolvenvaihdos. Vanhaa kaartia on siirtymässä sivuun ja uusi tekee tuloaan. On hienoa, että perinteinen suomalainen laji hiihto yhä kiinnostaa, ja lahjakkaita hiihtäjiä Suur-Savon laduille riittää.

Topi Huttunen ja Vilma Jylhä ovat urheilijoina monelle esikuvia. Kovalla työnteolla ja tinkimättömällä harjoittelulla on mahdollista päästä menestykseen.

Toivottavasti heidän onnistumisensa luovat laajemminkin harjoittelun paloa nuorille hiihtäjillemme.