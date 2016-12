Joulurauhaa myrskyiseen maailmaan

Elämme sitä aikaa vuodesta, jolloin kristikunnan kirkkovuoden suurin juhla, joulu, odottelee jo oven takana.

Joulun suurin ja tärkein sanoma on mielestäni ”maassa rauha ja ihmisillä hyvä tahto”, mutta taitaa se tänä vuonnakin jäädä vain hurskaaksi toiveeksi.

Syyriassa käydään veristä sisällissotaa, Irakissa kansanryhmät pyrkivät asevoimin ratkomaan oikeuttaan asuinalueilleen ja haluavat samalla eroon maata piinaavista terroristeista. Ukrainan kriisi on jäätynyt paikoilleen ja odottaa ties kuinka kaukana olevaa lopullista ratkaisuaan. Ja onhan niitä maailmalla monia muitakin räjähdysherkkiä kriisipesäkkeitä.

Kehittyneissä maissa kylmän sodan lauhduttua on eletty poikkeuksellisen pitkään seesteistä aikaa. Nyttemmin uhkakuvat ovat kärjistyneet ja terrorismin uhasta on tullut jokapäiväinen vieras. Myös sanansäilää käytetään kiivaasti. Onneksi vielä on tyydytty sanansäilään eikä ole sentään siirrytty sapelinkalisteluun.

Erityisen pahoja uhkakuvia ja mustia pilviä rauhan taivaalle on kerännyt terrorismin rantautuminen Eurooppaan ja täällä jo aiemmin toimineiden ääriliikkeiden aktivoitunut toiminta. Populistit, rasistit, nationalistit ja patriootit ovat alkaneet riehua takinliepeet liehuen aiheuttaen pelkoa erityisesti maahanmuuttajien keskuuteen. Ääriliikkeet ovat aiheuttaneet ikävän särön maanosan elinolojen vakauteen.

Kannattaa pitää mielessä, että edellinen maailmanpalo sai alkunsa populistisen ja rasistisen nationalistipuolueen valtaan noususta Saksassa. Vallankahvaan päästyään se pyrki toteuttamaan utopistisista unelmaansa maailman johtajuudesta. Yksi toisensa perään se polki jalkoihinsa eurooppalaisia demokratioita. Onneksi sen siivet pystyttiin kuitenkin aika pian leikkaamaan ja valtaosa Euroopasta palasi demokratiantielle.

Juuri nyt suurvaltasuhteissa on koittanut jääkausi. Kielenkäyttö ja nokittelu kovenevat päivä päivältä. Uhoa on nostatettu myös joukkojen ja aseiden siirroilla, näyttävillä paraateilla ja puolustusbudjettien paisuttelulla. Uhittelu ei ole jäänyt pelkästään suurvaltojen keskeiseksi, vaan varustelukierre ja koventunut kielenkäyttö ja jopa sodanuhan lietsonta ovat levinneet kautta Euroopan.

Oma sukupolveni kuuluu siihen onnelliseen joukkoon, joka on koko elinaikansa saanut nauttia maanosan vakaasta ja rauhallisesta kehityksestä. Olemme saaneet rakentaa Suomesta tasa-arvoisen ja vauraan pohjoismaisen hyvinvointivaltion. Ikävä kyllä Suomessakin on nähty ja koettu ensimmäinen ääriliikkeen väkivaltateko.

Jatkosota päättyi syksyllä 1944 ja Pariisin rauhansopimuksen solmimisen 70-vuotisjuhlaa vietetään tulevan helmikuun 10. päivä. Hartain toiveeni on, että vielä elossa olevat veteraanit ja sukupolveni kansalaiset voivat elää rauhassa tulevinakin vuosina ja että lapsemme ja lastemme lapset saavat elää rauhanilmapiirissä seuraavat 70 vuotta.

Apeista tunnelmista huolimatta toivon, että kaikki Juvan Lehden lukijat saavat viettää hyvän ja rauhallisen joulun.

Kari Kääriäinen

Kirjoittaja on Varkaudessa asuva vaikuttaja, jolla on juuret Juvalla.