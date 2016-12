Joulun aika kuluu töissä – Tuula Teittinen ja Tiina Taskinen ovat tottuneita joulun tekijöitä

Sairaanhoitajat Tuula Teittinen ja Tiina Taskinen ovat tottuneita joulun tekijöitä.

Molemmat ovat hoitajauransa aikana olleet monena jouluna töissä. Tänä vuonna kummallakin on edessään Juvan terveyskeskuksen vuodeosastolla jouluaaton iltavuoro.

Kumpikin suhtautuu aaton iltavuoroon tunteilematta. He tietävät pitkästä työkokemuksesta, että joskus juhla-aaton ja pyhien vuorot osuvat omallekin kohdalle.

Osaston esimies Marketta Björn kertoo, että Juvan vuodeosastolla on autonominen työvuorosuunnittelu. Siinä tekijöitten toiveet otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon.

– Aatto on meillä työvuoro siinä kuin joku muukin vuoro. Samat työrutiinit ovat edessä silloinkin. Tietysti töihin lähtiessä voi olla vähän haikeutta mielessä, kun perhe jää viettämään aattoiltaa. Kun on tämän ammatin valinnut, tietää vuorotyön, johon kuuluu myös juhlapyhien tekeminen, Tuula Teittinen ja Tiina Taskinen kertovat.

Tuula Teittinen tulee aattoillan vuoron jälkeen joulupäivänä yövuoroon. Tiina Taskista odottaa aamuvuoro.

– Onhan se tietenkin jouluaamuna vähän haikeaa, kun kello rämähtää soimaa ja perhe jää kotiin vielä nukkumaan. Ainoat vastaantulijat ovat joulukirkkoon menijät, Tiina Taskinen kuvailee jouluaamua.

Molemmat kertovat, että jouluaika näkyy, kuuluu, tuoksuu ja maistuu vuodeosastolla. Omaiset ovat tuoneet hoitajille suklaata kiitokseksi omaisensa hoidosta. Niitä napostellaan pitkin työvuoroa ja vielä kauan joulun jälkeenkin.

Potilaille on tarjolla joulupuuroa ja jouluisia ruokia.

Joulupukki ja tonttukin vierailevat osastolla. Valkoiset pöytäliinat ja joulukukat koristavat pöytiä ja joulumusiikki soi.

Henkilökunnalla on tonttulakit ja punaiset työliivit yllä.

Saatetaanpa vuodeosastolla laulaa yhdessä joululaulujakin. Jouluaatto on aatto töissäkin – ulkoiset puitteet näkyvät ja kuuluvat.

Marketta Björn sanoo, että töihin tulleessaan hoitaja ei välttämättä tiedä, miten paljon potilaita vuodeosastolla on. Sairaala saattaa purkaa jouluksi potilaita vuodeosastolle.

Kotisairaanhoidosta ambulanssi tuo hoidettavia lisää, jos vanhuksen yleistila heikkenee.

Osasto voi olla täynnä, ja harvoin joulunpyhät mennään vakio potilasmäärällä.

Pitkään sairaalassa olleen potilaan vieminen kotiin joulun aikaan on harvinaisempaa kuin aiemmin.

Kotona käyminen, vaikka perheen yhteisellä päiväkahvilla, toisi iloa potilaalle. Kaikki eivät välttämättä jaksa ja pysty hoitamaan sairasta vanhusta kotona. Omaiset ovat työssä ja asuvat kaukana. Joulun aikaan omaiset kuitenkin pyrkivät käymään sairaalassa vanhuksiaan tervehtimässä.

– Toivoisimme, että vanhuksilla olisi paikka, jossa he voivat kokea olonsa turvalliseksi ja saisivat nauttia joulusta ja sen tunnelmasta.

– Meistä olisi mukava, kun joulupukilla olisi vanhukselle omaisen lahjana pieni pehmopaketti esimerkiksi lämpimät villasukat, sairaanhoitajat Tuula Teittinen ja Tiina Taskinen esittävät toiveenaan joulupukille.

Tuula Teittinen ja Tiina Taskinen sanovat, että iso asennemuutos on tapahduttava, kun tulevaisuudessa ikääntyneiden tulee pärjätä apujen turvin kotona mahdollisimman pitkään.